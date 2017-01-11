11 января 2017 года

Регулятор разъяснил требования по ТСК

В Пограничную службу ФСБ России направлено письмо Минсельхоза с разъяснениями положений приказа о порядке оснащения судов техническими средствами контроля, подтвердили в Росрыболовстве.

«Письмо с разъяснением положений приказа Минсельхоза России от 13 июля 2016 года № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов» 30 декабря направлено Минсельхозом России в Пограничную службу ФСБ России», – рассказал Fishnews заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

После выхода приказа рыбаков в частности волновал вопрос о необходимости переоформления свидетельств соответствия ТСК, срок действия которых не истек, при заключении договоров тайм-чартера.

В ведомстве отметили, что определение тайм-чартера содержится в Кодексе торгового мореплавания. Согласно статье 198 КТМ РФ, по договору фрахтования судна на время (тайм-чартеру) судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов его экипажа в пользование на определенный срок для перевозок грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания.

«Фрахтователь судна по тайм-чартеру не является судовладельцем по смыслу статьи 8 кодекса», – подчеркнули в федеральном агентстве. При заключении договора тайм-чартера, субтайм-чартера не происходит смены судовладельца и не возникает необходимости в переоформлении свидетельства соответствия ТСК.

Fishnews