Регулятор разъяснил требования по ТСК

11 января 2017 года
Завершилась процедура реорганизации Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства – к нему присоединен Южный НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
6 марта в Хабаровске планируется провести аукцион по распределению участков для аквакультуры. Прием заявок от желающих выйти на торги Амурское теруправление Росрыболовства открыло 10 января.
По предварительным данным, российские рыбаки в 2016 г. выловили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Уловы выросли по всем районам промысла за исключением Волжско-Каспийского бассейна и иностранных вод.
10 января 2017 года
Новый порядок не обязывает рыбаков переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера, считает начальник ФГБУ «ЦСМС» Артем Вилкин. Росрыболовство готовит разъяснения по этому вопросу, которые будут направлены в Пограничную службу.
Минсельхоз предложит новый порядок осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях. Таким образом планируется привести правовую базу в соответствие с законом.
Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.
13 января 2017 года
Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.
Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов. Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.
Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.
Департамент АПК Курганской области объявил конкурс по распределению участков для промышленного рыболовства. Предполагается найти пользователей для 6 РПУ на озерах региона.
В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.
Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.
Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.
Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.
Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.
Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.