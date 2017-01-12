12 января 2017 года

Министр пригласил депутатов вместе бороться с браконьерством

Глава Минвостокразвития Александр Галушка предложил депутатам присоединиться к работе по декриминализации рыбной отрасли на Дальнем Востоке и совместно готовить предложения по изменению законодательства.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме парламентарии поинтересовались, какие меры предпринимаются для борьбы с организованной преступностью в сфере рыбодобычи. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал о совместном заседании коллегий министерства и Генеральной прокуратуры, проведенном в июне 2016 г., где рассматривался весь комплекс проблем, связанных с незаконным, нерегулируемым промыслом, и практик правоохранительных и судебных органов.

«Сформирована совместная рабочая группа Генпрокуратуры и Минвостокразвития для последовательного решения этих вопросов», – отметил министр, пригласив депутатов войти в ее состав и вместе работать над изменением ситуации с криминализацией рыбной отрасли на Дальнем Востоке, а также формулировать предложения по изменению законодательства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Александр Галушка обратил внимание на появлении в минувшем году нового рабочего органа в правительстве. «В рамках большой правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которую возглавляет премьер-министр, создана подкомиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса во главе с вице-премьером Юрием Трутневым. И на этой площадке рассматриваются вопросы, связанные с формированием законодательной базы именно для Дальнего Востока и необходимыми решениями», – заявил он.

Руководитель Минвостокразвития также напомнил о принятом в прошлом году законе, «который связывает право вылавливать рыбу, в том числе на Дальнем Востоке, с обязанностью инвестора либо рыбоперерабатывающие мощности строить, либо суда российские покупать». «Более 20 лет речь об этом шла – о так называемых «квотах под киль», но закон принят. Со следующего года мы рассчитываем, что он начнет работать, и рассчитываем на то, что вместе с вами будем над всем этим комплексом вопросов работать», – заключил министр.

Fishnews