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Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Международный рыбопромышленный форум-выставка в Санкт-Петербурге должен стать специализированной площадкой на уровне крупнейших зарубежных проектов, считает руководитель Expo Solution Group Иван Фетисов.

В 2016 г. российская рыбная отрасль раскрылась по-новому как внутри страны, так и за рубежом. Объединенный российский стенд стал знаковым событием на глобальных выставках в Брюсселе и Циндао, а в Москве и Санкт-Петербурге прошла серия рыбных фестивалей, напомнившая горожанам о разнообразии даров моря и разбудившая интерес к хорошей рыбе. На этот год запланирована не менее обширная программа.

«Главным событием 2017 года должен стать международный отраслевой форум-выставка, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, уже пора запускать специализированную площадку, которую можно будет поставить в один ряд с такими большими проектами, как Бостон, Брюссель или Циндао», - заявил в интервью Fishnews Иван Фетисов, генеральный директор Expo Solution Group, партнера Росрыболовства по разработке проекта.

По словам собеседника Fishnews, проблема в том, что на сегодняшний день на основных российских выставочных мероприятиях рыбная отрасль присутствует фрагментарно. Получается, что переработчики собраны в одном месте, рыбодобывающие компании – в другом, оборудование – в третьем, и в общей массе участников они просто теряются. «Если вернуться к планировке бостонской Seafood Expo North America, то там мы можем увидеть все – от изготовления листовок и упаковки для рыбной продукции до строительства судов и брокерских услуг, – привел пример Иван Фетисов. – Ну а чем хуже российские рыбаки? Мы одна из ведущих рыбодобывающих стран мира и заслуживаем специализированной рыбной выставки».

По мнению гендиректора Expo Solution Group, это сложный, но правильный шаг. «На нашей стороне то, что мы отраслевая выставочная структура. Мы работаем только в рыбной отрасли вне зависимости от обстоятельств, не берем другие проекты и не смотрим в другие стороны. Мы формируем историю отраслевой выставки, потому что у наших рыбаков, переработчиков, производителей оборудования и сервисных компаний должно быть место, где они могут встретиться, переговорить и показать во всей красе свои возможности. Туда нужно подтягивать финансы и ретейл, приглашать иностранцев, обмениваться мнениями, проводить круглые столы и решать комплексные вопросы», - отметил Иван Фетисов.

Он твердо убежден, что существование отраслевой выставки невозможно без мощного делового мероприятия. Собеседник Fishnews обратил внимание, что площадки в Брюсселе и Циндао работают на протяжении многих лет, и их экспоненты уже сами формируют деловую программу. Они сами собирают аудиторию, приглашают зарубежных специалистов, регуляторов, торговые сети и т.д. «Это длинная история, и рано или поздно мы тоже к этому придем. А пока на начальном этапе выставке надо помочь, дать толчок», - подчеркнул Иван Фетисов.

Expo Solution Group собирается формировать помимо сквозной программы форума более локальные, узконаправленные круглые столы, конференции, семинары с привлечением экспертов, в том числе из-за рубежа, на темы, которые актуальны для предприятий рыбной отрасли. Сейчас компания ведет переговоры о приглашении зарубежных сетей и крупных покупателей вроде «Макдоналдса», планируется обязательно пригласить делегации африканских стран, с которыми работают российские рыбаки.

«Мне кажется, и форум, и выставка имеют все шансы, чтобы стать масштабным событием и задать определенный уровень. Может быть, это прозвучит амбициозно, но нам нужно сразу перешагнуть через пару десятилетий, чтобы сравняться с крупнейшими зарубежными выставочными проектами, а в чем-то, возможно, и стать для них ориентиром. Пока мы планируем проводить выставку ежегодно, но со временем, может быть, перейдем на двухлетний цикл», - рассказал Иван Фетисов.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: выставкамоскваросрыболовство

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