18 января 2017 года

«Жемчужину» доставят на буксире в Мурманск

Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.

15 января СРТМ М-0123 «Жемчужина» (судовладелец СПК РК «Всходы коммунизма») потерял ход из-за намотки посторонних предметов на винторулевую группу. Авария произошла в Баренцевом море в районе Гусиной банки, примерно в 270 милях от Мурманска.

На помощь рыбакам вышло спасательное судно «Мурманрыба». «Накануне ночью оно прибыло в район, в условиях жестокого шторма взяло на буксир «Жемчужину» и сейчас ведет ее в порт Мурманск», – рассказал Fishnews начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев.

По его словам, прибытие судов в порт ожидается вечером 19 января. «На судне работает аварийный дизель-генератор, свет, связь, пресная вода, продукты питания в наличии и в достаточном количестве. Ситуация под контролем службы наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет», – отметил начальник Северного ЭО АСР.

Fishnews