18 января 2017 года

России советуют готовиться к изменениям на рыбном рынке

В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.

Напомним, в прогнозе научно-технологического развития агропромышленного комплекса до 2030 г., утвержденном Минсельхозом, перечислены основные факторы риска развития отечественного рыбного хозяйства. В частности, авторы документа обращают внимание на устаревание промыслового флота, новые международные ограничения на выбросы и сбросы с морских судов (эти запреты могут ограничить доступ российского флота в ряд районов). В прогнозе говорится и о зарубежных информационных кампаниях, нагнетающих недоверие к безопасности океанической рыбы.

«Необходимо заблаговременное формирование механизмов государственной поддержки отечественных рыбопромысловиков и создание предпосылок для возникновения альтернативных форм занятости в прибрежных рыбопромышленных монопрофильных городах и поселках (например, в сфере аквакультуры, аквабиотехнологии, аквабиохимической промышленности, туризма)», - подчеркивают авторы документа. Отмечается также, что необходимо продолжение и усиление программ развития аквакультуры в России, сообщает корреспондент Fishnews.

«По всей видимости, в долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет только сжиматься, и российский рыбохозяйственный комплекс должен быть к этому готов», – говорится в прогнозе.

Fishnews