18 января 2017 года

Камчатские пограничники заявили о готовности разъяснять нюансы

Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.

Напомним, что в декабре начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району Роман Толок провел встречу с представителями рыбной промышленности.

«В качестве одного из основных проблемных вопросов представители отраслевых предприятий и ассоциаций обозначили осуществление государственного контроля российских рыбопромысловых судов, оформленных на неоднократное пересечение государственной границы. Это, кстати, вызвало некоторое недоумение у сотрудников пограничного управления», – рассказали Fishnews в пресс-службе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

В 2015 г. вступили в силу изменения закона, позволяющие отечественным судам рыбной отрасли неоднократно пересекать границу в уведомительном режиме. В прошлом году вышло постановление правительства о правилах уведомления пограничных органов. «Казалось бы, количество нарушений режима государственной границы, связанных с неоднократным пересечением госграницы судами, должно сойти на нет. На деле же все оказалось куда менее оптимистично. В прошлом году сотрудниками Пограничного управления неоднократно выявлялись факты выхода судна из порта на несколько часов раньше указанного времени, несвоевременного информирования о фактическом пересечении судном государственной границы, отсутствия в уведомлении координат предполагаемого пересечения госграницы. За данные нарушения капитаны и судовладельцы привлекались к административной ответственности и вынуждены были выплачивать немалые штрафы. Сложно понять, по какой причине должностные и юридические лица отраслевых предприятий не попытались вникнуть в суть измененных документов, которые сами же инициировали», – заявили в погрануправлении.

Контр-адмирал Роман Толок в связи с этим подчеркнул, что пограничники, выявляя нарушения, исполняют действующее законодательство, а вовсе не пытаются помешать работе добропорядочных рыбаков. Начальник погрануправления заявил о готовности при необходимости разъяснять нюансы законодательства, организовывать встречи с руководителями рыбацких предприятий и ассоциаций, капитанами, другими членами экипажей, чтобы своевременно решать возникающие спорные вопросы, отметили в пресс-службе.

Fishnews