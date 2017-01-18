18 января 2017 года

В ТИНРО развеяли мифы о лососях

На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.

Доклад сделал заведующий лабораторией прикладной биоценологии института Олег Иванов. По его словам, обычно в условиях дефицита информации поверхностные суждения складываются в устойчивые образы. «При недостатке данных часто ученые формируют выводы в виде гипотез, и, к сожалению, также часто они собственнически привязаны к ним, – обозначил проблему Олег Иванов. – Гипотезы проверяются через опыт и наблюдения. Через некритичное отношение к своим выводам мы получаем уже не объективное знание, а суеверие. Впоследствии такие ошибочные гипотезы, несмотря на их критику в научных кругах и неподтвержденность фактами, могут формировать неправильный методологический подход к изучению лососей и отрицательно влиять на качество прогнозирования».

Почему занизили прогноз

Примером того, как устойчивые неверные представления могут отрицательно повлиять на отрасль, в институте называют «красную» путину 2016 г. Из-за стереотипа об определяющем значении аномалий поверхностной температуры для морской смертности тихоокеанских лососей во время первой после ската зимовки, был дан заниженный прогноз по горбуше Охотского моря.

В конце 2015 г. на Лососевом совете НТО ТИНРО был принят предварительный прогноз вылова всех видов лососей на Дальневосточном бассейне в объеме около 332 тыс. тонн, хотя по данным осенней экспедиции ТИНРО-Центра (в Охотском море было учтено 1,06 млрд. сеголеток горбуши) ожидался вылов свыше 400 тыс. тонн. Реально добыто 438,8 тыс. тонн, что выше прогноза на 106,8 тыс. тонн. Такого уровня добавка к возможному вылову горбуши называлась и в официальном обращении института к отраслевому совету при Росрыболовстве. Однако добавка не была принята в связи с заключением специалистов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Они исходили из данных климатического мониторинга условий зимнего обитания горбуши. В качестве главного аргумента в письме ВНИРО Росрыболовству назывались постулаты о зависимости нагула и смертности горбуши от аномалий поверхностной температуры осенью в морях, а зимой в океане.

«На самом деле тихоокеанские лососи весьма экологически пластичные виды с широким диапазоном температуры обитания, – отметил Олег Иванов. – Когда температура в слое воды для них неблагоприятна, они могут уходить на глубину или, наоборот, могут свободно пересекать температурные скачки и разнородные водные массы».

Горбуша кете не соперник

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, надуманными являются и представления о жестких конкурентных отношениях за пищу между рыбами в морях и океане, в том числе между видами тихоокеанских лососей. Имея широкие пищевые спектры и обитая в рассеянном (не косячном) состоянии во время морского и океанического нагула, эти рыбы успешно восполняют свой рацион на обширных акваториях даже с относительно невысокими концентрациями кормовых организмов (макропланктона и мелкого нектона), заявили в институте.

Докладчик подверг критике и представления «об ограниченности кормовой базы тихоокеанских лососей в морской и океанический периоды их жизни». Несостоятельными в ТИНРО назвали и мнения об отрицательном влиянии на базе конкурентных отношений японской заводской кеты на других лососей. Считается, что в связи с этим экологическая емкость пелагиали переполняется лососями, а также нарушается структура и функционирование нектонных сообществ в целом. По словам Олега Иванова, биомасса всех видов тихоокеанских лососей в Северной Пацифике не превышает 4 – 5 млн тонн (в российских водах – не более 1,5–2 млн тонн). В то же время биомасса прочего нектона составляет несколько сотен миллионов тонн. На долю лососей от потребления пищи всем нектоном в разные годы приходится в эпипелагиали западной части Берингова моря 1 – 5%, в Охотском море – 0,5 – 1%, в прикурильских океанических водах — менее 1%, в восточнокамчатских океанических районах – 5 – 15%. «Таким образом, тихоокеанские лососи в трофических сетях субарктических вод занимают относительно скромное место. Следовательно, ни горбуша, ни кета не могут считаться ответственными за крупные экосистемные перестройки и волны численности других массовых видов нектона», – озвучил общую точку зрения института Олег Иванов.

Дряблая рыба – не показатель

Как отмечает специалист, еще одной проблемой является упрощение представлений о сложных явлениях и объектах. Попытки примитизировать взаимосвязи в морских экосистемах, представить лишь один их фрагмент как главный в мозаике экосистемы, нередко встречаются в научных трудах. К примеру, уже несколько лет популярно заблуждение о том, что рост количества «мягкотелой» кеты свидетельствует о заполнении лососями экологической емкости северной части Тихого океана. Причем делаются попытки не просто увязать размягченную мускулатуру с емкостью, но и сделать ее исчерпывающим показателем экологической емкости морских и океанических биотопов, биоценозов и экосистем, делающим якобы необязательными реальные морские комплексные исследования лососей. «Естественно, такой подход, основанный на стереотипах и мифах, пагубно скажется как на изучении фауны Мирового океана, так и на прогнозировании и управлении запасами водных биоресурсов, - считают в институте. - Опыт нескольких десятков лет показывает, что никакого надежного способа получить достоверную информацию о состоянии ВБР, помимо комплексных экспедиционных исследований, не существует и отказываться от них крайне нерационально».

Fishnews