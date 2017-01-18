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Рыбаков попросили «не путать» подзоны при промысле сельди

Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.

На промысле минтая сместились акценты

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов провел в режиме видеоконференции первое в 2017 г. заседание штаба охотоморской путины.

Промысел минтая и сельди в Охотоморье стартовал 1 января, общий допустимый улов минтая определен в размере 1070,7 тыс. тонн, ОДУ сельди тихоокеанской – 275 тыс. тонн.

По озвученной на совещании информации, с начала года рыбаки добыли 61,4 тыс. тонн минтая, что ниже уровня 2016 г. на 9,2 тыс. тонн, или на 5,7%. Это связано со снижением вылова в Северо-Охотоморской подзоне в сравнении с прошлым годом (на 49 тыс. тонн) и в Восточно-Сахалинской подзоне (на 8 тыс. тонн). В то же время в Камчатско-Курильской подзоне вылов превысил прошлогодние показатели на 33,5 тыс. тонн.

Вылов сельди в Охотском море на 17 января составил 31,4 тыс. тонн, что на 1,1 тыс. тонны выше уровня 2016 г. Добыча осуществляется в центральной и северной частях моря, в Северо-Охотоморской подзоне. В общей сложности добычу минтая на отчетную дату вели 90 судов, на сельди было занято 39 рыбопромысловых судов.

Восточно-Сахалинская подзона закрыта льдами

Промысловая обстановка в Охотоморье в настоящее время удовлетворительная. Несмотря на низкую температуру воздуха, по словам замруководителя координационной группы Юрия Омельченко, льды пока не осложняют работу флота. В то же время сильные штормовые ветра существенно влияли на производительность лова, особенно в южной части моря.

В Северо-Охотоморской подзоне скопления минтая в отличие от прошлого года были разрежены и подвижны. Однако с 15 января промысловая обстановка стала улучшаться.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка остается нестабильной. Скопления минтая разрежены, в уловах преобладает рыба промысловым размером 35-40 см. Приловы молоди достигают 15-40%, резко возрастая с увеличением глубины траления. С начала года в подзоне добыто 9,6 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 127 тонн по прибрежным.

В Камчатско-Курильской подзоне на отчетную дату работала основная часть флота – 63 судна. Промысловая обстановка удовлетворительная, хотя скопления крупного минтая достаточно подвижны и периодически рассеиваются. Уловы крупнотоннажного флота достигают 300 тонн на судосутки. Приловы молоди в основном не превышают разрешенный правилами рыболовства процент, но в отдельных районах могут достигать 25%. В подзоне добыто около 42,5 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 0,3 тыс. тонн по прибрежным.

В Восточно-Сахалинской подзоне на момент подготовки отчета флот не работал в связи с полным закрытием промысловых изобат ледовыми полями.

На Северных Курилах работало 1 судно по промышленным и 3 судна по прибрежным квотам. Промысловая обстановка стабильна. Уловы достигают 60 тонн на судосутки. В последнюю неделю работе рыбаков часто мешали штормовые ветра. Добыто около 0,4 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 1,9 тыс. тонн по прибрежным.

Уловы сельди в районе промысла колебались от 60 до 400 тонн на судосутки для крупнотоннажного флота. В уловах преобладают рыбы промысловым размером 28-29 см. Приловы молоди практически отсутствуют. В отличие от прошлых лет скопления сельди подвижны и тяготеют к изобатам 180-250 метров. 10-13 января среднетоннажный флот не работал из-за штормовой погоды, что значительно снизило темпы выбора квот.

На отчетную дату в районе промысла находилось 35 единиц транспортного флота: от 7 до 10 – под погрузкой, остальные суда – в ожидании накопления продукции на промысловиках и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 22 транспорта различной емкости.

Сопровождение будет пополняться

На контроле работы флота и обеспечении погрузочных работ находилось 25 инспекторов морской охраны. Этого числа достаточно, чтобы избегать простоя судов, тем более что метеоусловия и слабая промысловая обстановка не дают флоту производить продукцию более высокими темпами, отметили на совещании. При улучшении обстановки и росте интенсивности отгрузки численность инспекторского состава будет увеличена.

Кроме того, экспедицию сопровождают 10 научных наблюдателей от ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО. Как сообщил заместитель директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников, в ближайшее время планируется направить еще одну группу наблюдателей, таким образом, число научных работников на промысле достигнет 15 человек.

В начале января ледовая обстановка в целом была благоприятна для промысла во всех районах Охотского моря, хотя ледовая кромка в отличие от аналогичного периода 2016 г. находилась несколько восточнее. Глубокий циклон, прошедший над Охотским морем 10-13 января, заметно улучшил ледовую обстановку. В заливе Шелихова лед практически отсутствует до 60 градуса. В целом метеорологическая обстановка с начала года оценивается как благоприятная, за исключением трех дней, когда штормовые ветра мешали работе всего среднетоннажного и части крупнотоннажного флота по акватории моря.

Безопасность работы судов в экспедиции осуществлял спасатель «Сибирский», который дежурил в районе залива Бабушкина. Аварийных ситуаций за отчетный период не возникало. Флот предупрежден о возможной резкой смене ледовой ситуации в связи с относительным ветровым затишьем в ближайшие дни.

По оценке специалистов ТИНРО-Центра, 19 января океанический циклон, создававший штормовые условия в Западно-Камчатской подзоне в последние дни, отойдет на восток. При ожидаемом понижении температурного фона 20 января над северо-восточным сектором моря активизируются процессы смерзания областей разреженного льда и увеличение его толщины в поясе льда у полуостровов Кони и Пьягина и на подходах к заливу Шелихова. Таким образом, в предстоящую неделю погодные условия и ледовая обстановка не будут серьезно препятствовать выполнению промысловых операций, отметили ученые.

Отчетность по сельди вызвала вопросы

Особое внимание в ходе совещания было уделено регулированию промысла тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г., когда некоторые пользователи «списывали» за счет не квотируемой в Восточно-Сахалинской подзоне сельди объемы, выловленные в Северо-Охотоморской подзоне, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Руководителю Северо-Восточного территориального управления поручено разобраться в ситуации, с учетом того, что в настоящее время прибрежные районы промысла сельди в Восточно-Сахалинской подзоне закрыты льдами и добыча там не осуществляется.

«Когда откроется ото льдов прибрежная зона, пользователи должны иметь возможность добывать выделенные им объемы. А так получается, что рыбопромышленники, осуществляющие прибрежное рыболовство, к добыче еще не приступали, а по отчетности квота на вылов уже выбрана практически полностью. Такие нарушения правил рыболовства необходимо пресекать», – подчеркнул Василий Соколов.

В заключение заседания штаба заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук обратил внимание на первостепенность обеспечения безопасности мореплавания и попросил оперативно докладывать обо всех возникающих в этой сфере вопросах.

Fishnews

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