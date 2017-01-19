19 января 2017 года

Сотрудника Россельхознадзора поощрят за честность

Начальник отдела управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) отказался от взятки в 100 тыс. рублей. За эти деньги ему предлагали скрыть факт обнаружения примерно 170 кг нелегальной икры, сообщили в ведомстве.

В декабре прошлого года начальник Южного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) нашел в гараже у частного лица контейнеры с красной икрой. Деликатес был обнаружен в ходе совместного мероприятия с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району. Общий вес находки составил около 170 кг, товарно-транспортные накладные и ветеринарно-сопроводительные документы на икру отсутствовали.

Сотрудник ветеринарного ведомства составил административный протокол. Владельцу икры было выдано предписание об уничтожении потенциально опасной продукции.

На следующий день хозяин икры пришел в региональное управление Россельхознадзора и предложил начальнику Южного межрайонного отдела вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за сокрытие незаконных действий. Однако тот отказался от денег, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

В отношении собственника продукции возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). На допросе подозреваемый признал вину и дал показания об обстоятельствах совершения преступления.

Центральный аппарат Россельхознадзора принял решение поощрить сотрудника за достойное поведение.

Fishnews