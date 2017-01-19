Новости
Сотрудника Россельхознадзора поощрят за честность

Сотрудника Россельхознадзора поощрят за честность

Начальник отдела управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) отказался от взятки в 100 тыс. рублей. За эти деньги ему предлагали скрыть факт обнаружения примерно 170 кг нелегальной икры, сообщили в ведомстве.

В декабре прошлого года начальник Южного межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) нашел в гараже у частного лица контейнеры с красной икрой. Деликатес был обнаружен в ходе совместного мероприятия с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району. Общий вес находки составил около 170 кг, товарно-транспортные накладные и ветеринарно-сопроводительные документы на икру отсутствовали.

Сотрудник ветеринарного ведомства составил административный протокол. Владельцу икры было выдано предписание об уничтожении потенциально опасной продукции.

На следующий день хозяин икры пришел в региональное управление Россельхознадзора и предложил начальнику Южного межрайонного отдела вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за сокрытие незаконных действий. Однако тот отказался от денег, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

В отношении собственника продукции возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). На допросе подозреваемый признал вину и дал показания об обстоятельствах совершения преступления.

Центральный аппарат Россельхознадзора принял решение поощрить сотрудника за достойное поведение.

Fishnews

НазадМетки: икрароссельхознадзор

Похожие новости

19 января 2017 года

Николай Власов рассказал, чего ждать в сфере ветеринарии

Приказ Минсельхоза, который позволит оформлять ветеринарно-сопроводительные документы специалистам не из системы госветслужбы, находится на межведомственном согласовании, сообщил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

Михаил Абызов поторопил с опубликованием требований к бизнесу

До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.

17 января 2017 года

Рыбная отрасль получила долгосрочный прогноз

Министерство сельского хозяйство утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса РФ до 2030 г. В документе содержатся сценарии развития и для рыбного хозяйства.

Литовские рыбозаводы ждет новая проверка

Специалисты ветеринарных ведомств России и Казахстана проведут инспекцию литовских рыбоперерабатывающих предприятий и оценят эффективность мер по устранению нарушений, выявленных в 2015 г.

13 января 2017 года

Артемию не выпустили в Казахстан

В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.

09 января 2017 года

Игорь Евтушок: Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Сегодня опасность истребления минтая сведена к минимуму и это произошло благодаря упорной и последовательной политике Ассоциации добытчиков минтая, отмечает ее первый президент - председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок.

Лента новостей

20 января 2017 года

На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства

Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Из контрабанды черной икры секрета не получилось

На Урале перехватили 11 кг осетровой икры, которую нелегально пытались ввезти в страну из Китая. Задержанный правонарушитель не стал скрывать, что это была пробная партия деликатеса для организации канала незаконной поставки.

Браконьеров может постигнуть судьба наркоторговцев

Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Спасать суда помогут оперативные штабы

При территориальных управлениях Росрыболовства создаются штабы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации с судами на море. Вводные по работе такого органа обсудили на совещании в Приморском ТУ.

РРПК оценила результаты модернизации флота

По итогам 2016 г. флот «Русской рыбопромышленной компании» выловил свыше 280 тыс. тонн рыбы. Более 95% этого объема приходится на минтай и тихоокеанскую сельдь.

Ямал готовит закон для рыбной отрасли

В Ямало-Ненецком автономном округе обсуждают региональный законопроект, направленный на сохранение и восполнение рыбных запасов. За счет принятия документа планируется также обеспечить решение вопросов традиционного рыболовства.

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее

Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Тральщики стали чаще ловить кабель

В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

У рыбаков Югры – свои рекорды

Вылов водных биоресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году составил 16,7 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние 30 лет, рассказали в профильном департаменте региона.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

Все интервью

Личное мнение

Старший советник программы по устойчивому рыболовству WWF, почетный эколог России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.