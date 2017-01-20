20 января 2017 года

Рыбалку в водах Арктики ограничат заранее

Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.

Вопросы регулирования арктического рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана рассматривались на межведомственном совещании, которое провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Участники обсуждения высказали мнения о формировании механизма международного сотрудничества в рыбохозяйственной сфере при осуществлении деятельности в открытом море в центральной части СЛО. Также рассматривались перспективы взаимодействия между заинтересованными государствами в сфере рыболовства с учетом экологических и климатических изменений в регионе.

После подписания пятью приарктическими государствами – Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией – в июле 2015 г. декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых морских районах центральной части СЛО проводятся активные консультации о присоединении к этим договоренностям других заинтересованных стран. Прежде всего, речь идет о ЕС, Исландии, КНР, Республике Корея и Японии. Рассматривается возможность заключения соглашения о предупреждении нерегулируемого промысла в этом районе и проведении международных научных исследований в открытых водах Арктики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, по данным науки, промышленное рыболовство в районе открытого моря центральной части СЛО в ближайшем будущем маловероятно, поэтому пока нет необходимости в учреждении дополнительной региональной организации по управлению арктическим рыболовством. Тем не менее заинтересованные страны намерены применять временные меры для сдерживания возможного нерегулируемого промысла в этих водах.

Fishnews