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Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Игорь Слободян: Курсанты не доходят до флота после вуза

Почти все выпускники рыбохозяйственных учебных заведений после получения диплома призываются в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, отмечает помощник генерального директора Преображенской базы тралового флота по кадрам Игорь Слободян.

ПАО «Преображенская база тралового флота» постоянно сотрудничает с отраслевыми учебными заведениями Дальнего Востока и Центральной России, восполняя сезонную нехватку членов экипажа курсантами. Компания старается прививать и поддерживать интерес к работе в море у тех ребят, кто уже выбрал для себя рыбацкую профессию.

«Мы хотим, чтобы они не просто познакомились с базой флота и на собственном опыте узнали условия работы на современных траулерах, но и почувствовали свою причастность к настоящему большому делу, увидели для себя возможности профессионального и личностного роста в нашем коллективе. Поэтому мы не только проводим встречи со студентами и курсантами, обучающимися по морским специальностям, организуем презентации ПБТФ в стенах вузов и ссузов, а также заключаем с учебными заведениями договоры, в которых обязуемся принимать на практику их учащихся. При этом у нас применяется так называемое наставничество – за каждым практикантом на флоте приглядывает опытный специалист. Он помогает своему подопечному в работе, делится с ним опытом, а по окончании рейса отчитывается наравне с ним», - рассказал помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь Слободян в интервью Fishnews.

Ежегодно только в море у Преображенской базы тралового флота проходят практику порядка 30 курсантов из Находки, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска. В поисках кадров представители компании также ездят в другие регионы – в учебные заведения Ростова, Ейска, Астрахани. «Не все, конечно, хотят идти на рыбацкий флот – ребята понимают, что работа эта тяжелая, не на буксирчике по речке ходить. Но все же отклик на наши предложения у молодежи есть. Например, в нынешнем году в компании работало 40 практикантов, из них 33 – на флоте», - отметил Игорь Слободян.

Кроме того, ПБТФ самостоятельно занимаемся подготовкой рядового состава на учебно-курсовом комбинате, который является одним из структурных подразделений нашего предприятия и имеет необходимую лицензию Министерства образования. Здесь же по программе профориентации могут получить морскую профессию, востребованную на рынке труда, преображенские старшеклассники.

Ребята, прошедшие практику в ПБТФ, после окончания учебных заведений приходят в компанию, но, к сожалению, не в том количестве, как это необходимо, констатировал собеседник Fishnews. На сегодняшний день в Преображенской базе работает 24 молодых специалиста, которые занимают должности младшего командного состава, в основном четвертых механиков и штурманов.

«И главная причина такого небольшого числа молодежи не только на нашем предприятии, но и других предприятиях отрасли заключается в том, что почти все студенты после получения диплома уходят в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, - обратил внимание Игорь Слободян. - Отслужив, они устраиваются на берегу и о работе в море уже просто не думают».

Выходом из такой ситуации могло бы стать прохождение альтернативной гражданской службы на судах рыбопромыслового флота, считает представитель ПБТФ. Он отметил, что подобные идеи уже давно озвучиваются, но пока так и не реализованы.

Полный текст читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: владивостокдальний восток

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