Молоди омуля предложат бюджетное финансирование

24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
23 января 2017 года
Впервые за много лет на охотоморской путине будут дежурить два спасательных судна Дальневосточного отряда Росрыболовства. Во второй половине февраля к ЛСС «Сибирский» присоединится «Суворовец».
В первом квартале 2017 г. через аукционы планируется распределить 54 рыбоводных участка на Дальнем Востоке. Более половины акваторий предназначено для использования под марикультуру.
24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.
По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.
Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.
В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.
Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.
23 января 2017 года
Почти все выпускники рыбохозяйственных учебных заведений после получения диплома призываются в армию, а потом просто «выпадают» из профессии, отмечает помощник генерального директора Преображенской базы тралового флота по кадрам Игорь Слободян.