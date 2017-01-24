24 января 2017 года

Молоди омуля предложат бюджетное финансирование

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.

Стороны рассмотрели возможность финансирования выпусков как за счет средств федерального и регионального бюджетов, так и за счет компенсационных выплат.

Илья Шестаков и Вячеслав Наговицын также уделили большое внимание мерам, направленным на пресечение нелегального оборота продукции из омуля и усилению рыбоохраны, а также запрету на вылов эндемика, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Дискуссионным остался вопрос о введении моратория на вылов омуля. Глава Бурятии подчеркнул значение его промысла для региона и предложил отложить или смягчить запрет (эту позицию он озвучил ранее министру природных ресурсов Сергею Донскому).

Илья Шестаков отметил необходимость временного ограничения добычи, чтобы предотвратить полное исчезновение байкальского омуля и восстановить его популяцию. При этом окончательное решение будет принято по итогам общественного обсуждения, в том числе с учетом позиции региона, добавил глава Росрыболовства.

Fishnews