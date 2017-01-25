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Член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Дмитрий ПАШОВ (слева), президент фонда Александр КАН и член попечительского совета фонда Игорь ЯНЧУК. Фото пресс-службы фонда

Проекты фонда «Родные острова» – инвестиции в людей

В Южно-Сахалинске прошел пресс-завтрак, на котором общественности представили результаты благотворительной деятельности областных компаний рыбной отрасли – учредителей фонда «Родные острова». На реализацию различных проектов в 2016 г. было направлено более 60 млн рублей.

По словам президента регионального фонда «Родные острова» Александра Кана, в прошлом году благотворительная организация провела большую работу. Было принято и обработано более 80 обращений, реализовано несколько крупных проектов, заложен фундамент большой стройки. Причем если в начале работы, весной 2016 г., в фонде принимали участие семь компаний: «ПРК», «КУК», «Монерон», «Аквамарин», «СТК», «Пристань», «Севрыбфлот», – к концу года этот список пополнили новые участники. Это компании «Заря», «Алаид», «Каниф», «ДВ-Флот», «ГОРНЯК – 1», «Далькреветка», «Оплот Мира», которые также приняли решение внести свой вклад в развитие региона.

Одно из приоритетных направлений деятельности фонда – развитие островного спорта. «В течение 2016 года «Родные острова» реализовали целый ряд спортивных проектов. Вместе с нашими партнерами мы растим плеяду молодых спортсменов – будущих чемпионов. Поэтому наши проекты, как вы уже успели заметить, направлены на поддержку и профессиональных спортсменов, и начинающих, тех, кто только делает свои первые шаги», – отметил Александр Кан.

Примером системной работы в этом направлении является сотрудничество фонда с региональной федерацией бокса. В прошлом году благотворительная организация помогла сразу нескольким спортсменам выступить на всероссийских чемпионатах. При поддержке «Родных островов» прошли соревнования «Юность Сахалина» и «Сахалинские надежды». Параллельно ведется совместная работа по развитию этого вида спорта в отдаленных районах Сахалинской области, оснащению местных секций спортивным инвентарем, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда.

Президент Федерации бокса Сахалинской области, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высоко оценил помощь, которую фонд оказывает региональному спорту. «Специфика островного региона в том, что у нас все друг друга знают. Чтобы дальше расти, надо выезжать. И теперь есть возможность участвовать в турнирах. Рост есть – это важно», - подчеркнул он.

О том, как важен диалог правительства и общественных организаций, рассказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев. По его словам, та система, которая выстраивается сейчас, основанная на взаимодействии бизнеса и власти, общественных организаций, некоммерческого партнерства, вносит свой положительный вклад. «На сегодня Сахалинская область становится узнаваемой и заявляется на проведение турниров международного уровня. Это такие турниры, как «Дети Азии». И одним из ключевых объектов и точка роста в нашей заявочной кампании был УТЦ «Восток». Это уникальный проект, который позволит проводить соревнования международного уровня».

Министр добавил, что сейчас решается вопрос о присвоении учебно-тренировочному центру статуса спортивного интерната, что расширит возможности использования этого объекта. Общая площадь сооружения составит почти 8 тыс. кв. метров. Под одной крышей расположатся ледовая арена, универсальный зал игровых видов спорта – для занятий волейболом и баскетболом, – два боксерских ринга, тренажерный зал. Строительство объекта будет завершено в конце 2017 г.

Еще одно направление деятельности «Родных островов» – помощь социальным проектам и непосредственно тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Как рассказал член попечительского совета регионального фонда Игорь Янчук, это адресная работа. Сотрудники фонда непосредственно выезжают к людям, которые обратились за помощью, оценивают их ситуацию и потребности. «И это не слепые цифры или денежные переводы. Это диалог с каждым подопечным. Мы видим, кому и как помогаем», – добавил представитель фонда.

Примером такой работы стало строительство женского кризисного центра. Елена Сурдина, директор благотворительного фонда «Радость жизни», рассказала участникам встречи, что этот проект не могли реализовать с 2012 г. Но в прошлом году благодаря участию фонда «Родные острова» началась долгожданная стройка. Сегодня в новый дом уже переехало несколько молодых матерей с детьми.

Работа в этом направлении продолжится и в 2017 г.

Кроме того, фонд продолжит оказывать поддержку талантливой молодежи Сахалина. Среди подобных проектов, в которых уже участвовали «Родные острова», – открытый молодежный арт-фестиваль «Заяви о себе». По словам представителей благотворительной организации, сейчас обсуждается вопрос и о возможной реализации собственных творческих проектов фонда.

Член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Дмитрий Пашов добавил, что все реализуемые проекты – это прежде всего инвестиции в людей. В общей сложности в 2016 г. на реализацию благотворительной деятельности фонда было направлено более 60 млн рублей.

«Сейчас мы можем вкладывать деньги не только в развитие производства, но и в развитие социальной сферы острова. С другой стороны, это тоже инвестиции. Помощь получают дети, молодежь – это наш человеческий капитал. Все возвращается добром. Рассчитываем на это и продолжим работу в данном направлении», – заявил Дмитрий Пашов.

«Родные острова» были основаны в марте 2016 г. Учредители фонда – областные компании рыбной отрасли. Уже сейчас по сумме средств, вложенных в социальные проекты, фонд занимает одно из ведущих мест в стране и первое место на Дальнем Востоке.

Fishnews

  • Член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Дмитрий ПАШОВ (слева), президент фонда Александр КАН и член попечительского совета фонда Игорь ЯНЧУК. Фото пресс-службы фонда
  • Общественности представили результаты благотворительной деятельности компаний рыбной отрасли Сахалинской области – учредителей фонда «Родные острова». Фото пресс-службы фонда
  • Примером оказания адресной помощи и поддержки социальных проектов фондом «Родные острова» стало строительство на Сахалине женского кризисного центра. Фото пресс-службы фонда
  • Член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Дмитрий ПАШОВ. Фото пресс-службы фонда
  • Президент Федерации бокса Сахалинской области Олег САИТОВ. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон ЗАЙЦЕВ. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Президент регионального фонда «Родные Острова» Александр КАН. Фото пресс-службы фонда
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