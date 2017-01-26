26 января 2017 года

Госдума дала рекомендации по борьбе с ННН-промыслом

Депутаты предложили Генпрокуратуре, ФСБ и МВД обеспечить ежегодное проведение комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного промысла водных биоресурсов на Дальнем Востоке. Для реализации могут быть подготовлены законодательные изменения.

Госдума 25 января приняла постановление по итогам «правительственного часа» главы Минвостокразвития. Напомним, что министр Александр Галушка выступал в нижней палате парламента 11 января.

Отвечая на вопросы, руководитель ведомства, в частности, пригласил депутатов присоединиться к работе по декриминализации рыбной отрасли на Дальнем Востоке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Госдума рекомендует Генпрокуратуре, ФСБ и МВД «обеспечить ежегодное проведение специального комплекса мероприятий, направленных на пресечение незаконного и нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и незаконных рубок лесных насаждений на территории Дальневосточного федерального округа». Ведомствам предложено в шестимесячный срок направить в Думу предложения о внесении в законодательство изменений, касающихся реализации этих мероприятий.

Fishnews