30 января 2017 года

Александр Ткачев оценил достижения рыбаков

Глава Минсельхоза Александр Ткачев провел встречу с руководителем ВАРПЭ Германом Зверевым. Министр отметил успехи рыбаков и выразил заинтересованность в эффективном взаимодействии с ассоциацией.

27 января в Минсельхозе России состоялась рабочая встреча главы ведомства Александра Ткачева с президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германом Зверевым и заместителем министра – руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза, Александр Ткачев поздравил Германа Зверева с избранием на ответственный пост и пожелал ассоциации успехов, выразив заинтересованность в эффективном взаимодействии для развития рыбохозяйственного комплекса.

«На сегодняшний день мы отмечаем рекордные показатели не только в сельском хозяйстве, но и рыбохозяйственном комплексе. Вылов рыбы и других водных биоресурсов в 2016 году вырос на 5,5% до 4,8 млн тонн, это весомое достижение, – подчеркнул министр. – В отрасль приходят инвестиции, растет рентабельность и число прибыльных рыбацких предприятий». По информации Минсельхоза, по итогам прошлого года сократился импорт рыбной продукции в Россию на 10% до 443 тыс. тонн, а экспорт рыбы, напротив, вырос на 10% до 1,5 млн тонн.

Министр также обозначил ряд первоочередных вопросов, требующих решения. В их числе утверждение ряда нормативных актов по инвестиционным квотам, обновление рыбопромыслового флота и развитие современной переработки, обеспечение ускоренного развития товарной аквакультуры. Участники встречи обсудили текущую ситуацию в отрасли и определили перспективные направления совместной работы на 2017 г.

Fishnews