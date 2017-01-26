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Президент ВАРПЭ и Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ

Новым президентом ВАРПЭ избран Герман Зверев

25 января в Москве прошло внеочередное общее собрание членов ВАРПЭ, на котором рассматривался вопрос об избрании нового президента ассоциации. В работе собрания приняло участие 65 из 69 членов отраслевого объединения.

Решение о созыве внеочередного собрания членов Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров было принято советом ВАРПЭ на заседании 3 ноября 2016 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, участники общего собрания поддержали позицию совета о необходимости переизбрания президента и проголосовали за досрочное прекращение полномочий действующего президента ВАРПЭ Александра Фомина.

В своем выступлении Александр Фомин отметил, что почти четыре года во главе ВАРПЭ были важным периодом в его жизни и поблагодарил всех за совместную работу. «Новому президенту, который будет избран, тоже хочу пожелать успехов в работе, поскольку ВАРПЭ является ведущей отраслевой ассоциацией, на которую обращают внимание», – заключил он.

На пост президента совет ВАРПЭ единогласно рекомендовал выбрать Германа Зверева, в течение девяти лет возглавляющего Ассоциацию добытчиков минтая. ООО «Союзокеан», входящее в ВАРПЭ, предложило альтернативную кандидатуру экс-руководителя Росрыболовства Андрея Крайнего. 28 декабря последний дал свое согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ВАРПЭ, что подтвердил корреспонденту Fishnews. Однако уже после начала общего собрания его участники получили письмо о том, что Андрей Крайний взял самоотвод.

В ходе дискуссии председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко подчеркнул, что вопрос об избрании Германа Зверева обсуждался в региональных ассоциациях и союзах. «Мы очень хорошо знаем деятельность Германа Станиславовича в плане защиты рыбаков, а поскольку тесно общаемся последние года три-четыре, на правлении у нас единодушно эта кандидатура поддержана», – подтвердил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко высоко оценил деятельность Германа Зверева в рамках комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, отметив важность продолжения этой работы. К мнению коллег присоединился и председатель правления Росрыбколхозсоюза Борис Блажко, который призвал рыбаков к единству и разрешению вопросов между крупным бизнесом и предприятиями колхозной системы.

За кандидатуру Германа Зверева проголосовало 64 участника собрания при одном воздержавшемся. Говоря о ближайших планах, новый президент ассоциации выделил несколько приоритетных направлений работы.

«Мы подходим к наиважнейшему моменту – к закреплению долей квот на новый период. Не все понятно нам в правовой сфере, далеко не все в работе регулятора отвечает интересам рыбопромышленных предприятий. Но мы должны формировать нашу позицию очень квалифицированно, взвешено и аргументировано», – выразил мнение Герман Зверев.

По его словам, отрасли необходима консолидированная позиция, где услышано мнение не только крупных, но и малых и средних предприятий. С этой целью Герман Зверев предложил ввести в экспертный совет ВАРПЭ, который предусмотрен уставом ассоциации, руководителей региональных объединений, «чтобы позиция всех сегментов отрасли была услышана».

В качестве еще одного важного направления он обозначил налоговое регулирование и настойчиво рекомендовал привлекать к этой работе квалифицированных экспертов – практика, хорошо показавшая себя на площадке профильной комиссии РСПП. Больше внимания, по мнению Германа Зверева, требуется уделять и сфере аквакультуры.

«Мы видим, что допускаются серьезные ошибки. Правительство утвердило 29 декабря порядок субсидирования отраслей сельского хозяйства и, к сожалению, из этих отраслей исключено рыболовство и рыбоводство. Поэтому ВАРПЭ, на мой взгляд, должна принимать активное участие в том, чтобы внести изменения в это постановление. Чтобы рыбоводческий комплекс, который по сути лишили инструментов господдержки, мог бы использовать такие же инструменты господдержки, как наши коллеги из АПК», – заявил президент ВАРПЭ.

Fishnews

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