02 февраля 2017 года

Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах

Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Вопросы взаимодействия обсуждались в Москве на российско-японских межмидовских консультациях. С российской стороны в них участвовал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, с японской – замминистра иностранных дел Японии Такэо Акиба.

«Достигнута договоренность о проведении в марте в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах», - сообщили Fishnews в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что о начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. Направления для сотрудничества были перечислены в заявлении по итогам российско-японских переговоров. Совместная деятельность может включать такие сферы, как рыболовство, марикультура, туризм, медицина, экология и другие.

Ранее также сообщалось, что власти Сахалинской области и МИД рассмотрели пакет предложений по совместному российско-японскому хозяйствованию на южных Курильских островах.

Fishnews