02 февраля 2017 года

Юные сахалинцы покорят море

Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

Подготовительная группа отделения парусного спорта в Невельске набрана, занятия начнутся уже 3 февраля. Накануне для детей и их родителей прошло знакомство с тренером и самим видом спорта. Для ребят провели экскурсию по новому отделению парусного спорта, показали снаряжение и яхты, на которых они уже совсем скоро будут выходить в море, провели краткий инструктаж.

«Этим летом ребята будут уже выходить в море. Особенность спорта и обучения в том, что дети сами будут следить за своим швертботом и ухаживать за ним. Чинить, если сломали, делать весла», - рассказал будущим яхтсменам тренер-общественник Константин Казаков.

В первой набранной группе 10 воспитанников: главным образом это школьники-четвероклассники по 9-10 лет. Теоретические занятия для них пока будут проходить на базе спорткомплекса Детско-юношеской спортивной школы Невельска. Три раза в неделю ребята будут изучать теорию и технику безопасности, заниматься общей физической подготовкой.

Работы по открытию отделения парусного спорта велись на протяжении последних трех лет. Ускорить процесс помогло участие команды благотворителей, властей и неравнодушных невельчан. В том числе и регионального фонда «Родные острова», основанного рыбопромышленными компаниями.

В августе было проведено выездное совещание с участием представителей фонда, местной администрации и спортсменов. Общая сумма финансирования проекта только силами фонда составила более 10 млн рублей. Это покупка инвентаря (яхты для детей, тренерские лодки и т.д.) и здания, в котором будет находиться отделение парусного спорта, рассказали Fishnews в пресс-службе благотворительной организации. Партнеры и участники фонда – ООО «Горняк-1» – выполнили работы по благоустройству территории и капитальному ремонту помещений будущей базы. Недостающее оборудование было также закуплено за счет регионального бюджета.

Президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан уверен, что возрождение парусного спорта в Невельске поможет повысить престиж морской профессии. «Отрадно видеть, что то, о чем летом еще только говорили, становится реальностью. Над этим проектом работала команда неравнодушных людей, - заявил он. - Взрослые свои задачи выполнили. Теперь будущее парусного спорта в руках команды юных невельчан, которые будут учиться в стенах отделения парусного спорта. Желаем им попутного ветра».

Fishnews