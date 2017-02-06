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Мурманские рыбаки поставили задачи руководству ВАРПЭ

3 февраля президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев встретился в Мурманске с правлением Союза рыбопромышленников Севера и руководителями предприятий-членов отраслевого объединения.

Поездка на Северный бассейн стала первой для руководителя ВАРПЭ в новой должности. На встрече Герман Зверев рассказал о планах работы всероссийской ассоциации на ближайшее время. В свою очередь мурманские рыбопромышленники поделились проблемами, которые тревожат сообщество и затрудняют работу предприятий. Одна из них связана с осуществлением контрольных процедур при оформлении рыбопромысловых судов и продукции в Мурманском морском рыбном порту.

«Очень бы хотелось, чтобы ситуация улучшилась, и надеемся, что ВАРПЭ примет в этом участие, – рассказал Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. – Потому что обработка судов замедлилась, и мы видим, что идет, скажем так, тормоз в работе рыбного порта». Постоянные задержки с оформлением, по словам рыбаков, являются одной из причин снижения объемов перевалки рыбной продукции в порту Мурманска.

Другой важной темой стало регулирование рыболовства в зонах действия международных договоров Российской Федерации. Рыбопромышленники обратили внимание на срыв аукционов по продаже прав на добычу в этих районах в течение последних двух лет. Завышенная стартовая цена лотов приводит к тому, что предприятия не участвуют в аукционах, из-за чего Россия теряет возможность осваивать ресурсы в зоне НАФО и в ряде других районов.

Герман Зверев указал на необходимость детально проанализировать этот вопрос, который, по его словам, очень тесно стыкуется с темой статистического учета в рыбохозяйственном комплексе. «У нас есть вопросы к методологии статистического учета по разделу «Рыболовство, рыбоводство», – отметил президент ВАРПЭ.

Руководители многих компаний также выразили беспокойство по поводу ситуации с реорганизацией Мурманского государственного технического университета, подведомственного Росрыболовству. «Мы в большинстве своем выпускники мурманской высшей мореходки, которая сейчас называется МГТУ. Очень хотелось бы, чтобы это учебное заведение продолжило свою работу по выпуску специалистов для рыбной отрасли», – заявил Владимир Григорьев.

В настоящее время обсуждается вопрос о присоединении МГТУ, где учится свыше 8 тыс. курсантов, к Мурманскому арктическому государственному университету, на базе которого может быть создан федеральный университет. Руководитель ВАРПЭ напомнил, что эта тема дважды рассматривалась на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса при президенте России.

«Во встрече с участниками Союза рыбопромышленников Севера участвовал руководитель мурманского регионального отделения РСПП Сергей Веллер. Мы договорились, что будем готовить согласованную позицию регионального отделения РСПП и комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре и выходить с совместной докладной запиской на президента РСПП Александра Шохина. От ВАРПЭ мы также подготовим соответствующее обращение», – заявил Герман Зверев.

Участники встречи обсудили и другие актуальные вопросы, в том числе касающиеся правительственных актов по инвестиционным квотам. Были озвучены пожелания по взаимодействию с Федеральным агентством по рыболовству и непосредственно по работе всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«На мой взгляд, встреча президента ВАРПЭ с Союзом рыбопромышленников Севера – это действительно правильный шаг. Не секрет, что Герман Зверев всегда представлял Дальний Восток, и у наших рыбопромышленников были определенные опасения, что интересы северян не будут учтены. Я эти опасения высказал, и новый руководитель ВАРПЭ свой первый визит совершил к нам», – рассказал Владимир Григорьев, добавив, что диалог прошел в очень дружественной атмосфере.

Напомним, что 31 января президент ВАРПЭ принял участие в заседании правления Росрыбхоза. Руководитель ассоциации прокомментировал важный для отечественной аквакультуры вопрос: он заявил о том, что всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить рыбоводство и рыболовство в перечень отраслей, на которые распространяется государственное субсидирование процентной ставки.

Fishnews

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