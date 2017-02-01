Новости
В Москве прошло первое в этом году заседание правления Ассоциации «Росрыбхоз»

Аквакультуру оставили без льгот

Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

Рыба уже не по карману

31 января в Москве прошло первое в этом году заседание правления Ассоциации «Росрыбхоз». Помимо членов ассоциации в нем приняли участие первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац, начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, а также представители Минэкономразвития, Россельхознадзора, органов власти ряда регионов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники заседания заслушали информацию о предварительных итогах работы предприятий и организаций Росрыбхоза в 2016 г. Общая добыча рыбы составила 193,4 тыс. тонн, в том числе реализовано 69,2 тыс. тонн товарной рыбы, произведено 198,2 тыс. тонн пищевой рыбной продукции, включая 30,9 муб консервов и пресервов. Реализация товарной рыбы увеличилась на 2,8 тыс. тонн по сравнению с 2015 г.

В то же время часть предприятий сократила объемы реализации, значительно увеличив производство товарной рыбы. По словам зампредседателя правления Росрыбхоза Виктора Зарайского, это может говорить как о проблемах со сбытом выращенной рыбы, так и о желании производителей придержать ее, чтобы продать по более высокой цене в январе – мае.

Руководители предприятий подтвердили снижение спроса на рыбопродукцию на фоне общей экономической ситуации в стране и падения покупательной способности населения. «Год оказался очень непростым», – констатировал директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей Семенов. – «Цены на живого карпа в январе на десять рублей ниже, чем в прошлом году. Средняя цена на форель держится, но объемы продаж упали примерно на 30%».

«Рыбы произвели много, но реализации продукции в ноябре-декабре практически не было: у нас объем реализации по ряду предприятий уменьшился в три-четыре раза. При огромных объемах произведенной продукции рынок стоял. Причем не только рынок живой аквакультурной рыбы, но и рыбодобывающие предприятия не смогли продать свою продукцию», – согласилась президент ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елена Чертова. Некоторое оживление рынка, по ее словам, наметилось только с середины января.

Герман Зверев отметил, что трудности со сбытом испытывают не только предприятия аквакультуры, но и рыбопромышленники. «Мы столкнулись с достаточно серьезными, сложными проблемами с сетями, потому что они сейчас используют в качестве согласованных действий такой инструмент, как давление на нас по скидкам», – рассказал президент ВАРПЭ.

В свою очередь Сергей Лисовский проинформировал бизнес-сообщество об увеличении штрафов для торговых сетей за нарушения в работе с поставщиками и введении дисквалификации для топ-менеджеров. Сенатор попросил предприятия направлять через ассоциацию сведения о незаконных действиях со стороны сетей.

Рыбоводство – вне субсидий

Вопрос об ускоренном развитии товарной аквакультуры в России рассматривался 13 декабря на заседании правкомиссии под председательством Дмитрия Медведева. А уже 29 декабря правительство постановлением № 1528 утвердило новые правила предоставления субсидий по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям. И в этом документе не нашлось места предприятиям, которые занимаются товарным рыбоводством.

«С этого года наша система теряет порядка 190-200 млн рублей господдержки, которая оказывалась нам при получении кредитов на приобретение посадочного материала, кормов и ветеринарных препаратов», – заявил Василий Глущенко. Если раньше рыбоводные хозяйства имели право на субсидирование процентной ставки, то теперь на льготный 5%-ный кредит для пополнения оборотных средств они претендовать не смогут.

«Мы считаем, что это большая ошибка. Понятно, что рыболовство – это не сельскохозяйственное производство, как и, к сожалению, рыбоводство в части акклиматизации и воспроизводства водных биоресурсов. Но мы-то – сельхозтоваропроизводители. Никакого ускоренного развития не может быть при таком положении», – выразил мнение руководитель Росрыбхоза.

По словам Германа Зверева, вопрос о субсидиях поднимался на недавней встрече с главой Минсельхоза Александром Ткачевым. «Я проинформировал министра о вопиющей ситуации, связанной с исключением рыбоводства из постановления правительства № 1528», – отметил президент ВАРПЭ. – Насколько я понимаю, руководство министерства готово предложить решение, направленное на увеличение инструментов поддержки и их более весомое финансовое наполнение».

Он добавил, что на следующий вторник назначена рабочая встреча с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым, в ходе которой станет известно, какое решение в части субсидий, внесенных в постановление № 1528, и других механизмов господдержки будет предложено министерством.

«Такие ошибки, на мой взгляд, действительно были допущены. Будем просить министра, чтобы Минсельхоз вышел с инициативой, чтобы везде рыбоводные хозяйства не были ущемлены как сельхозтоваропроизводители», – поддержал коллег Евгений Кац.

Ассоциация «Росрыбхоз» приняла решение направить обращение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой дать поручение по уточнению постановления и включению товарного рыбоводства в перечень кредитуемых на льготных условиях подотраслей сельхозпроизводства.

Планы на год утвердят на совете

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры назвал приоритетные, с точки зрения Минсельхоза, направления и задачи, которые нужно решить в текущем году. В их числе селекционно-племенная работа, особенно в части нормативной базы. «Если есть конкретика, какие документы нужно поправить, изменить, уточнить, которые вам мешают, – мы будем это делать вместе с департаментом животноводства», – пообещал Евгений Кац.

Он попросил бизнес обратить внимание и на ветеринарные правила. «Сейчас на финишную прямую вышла работа департамента ветеринарии по утверждению новых текстов ветеринарных правил. Очень важно, чтобы мы по этим документам потом опять не получили проблемы. Любая ошибка приведет к новым барьерам», – предостерег представитель министерства. – «Большая просьба подключиться, посмотреть всем сообществом эти документы, они коснутся каждого предприятия».

В этом году Минсельхоз собирается провести переоценку госпрограммы развития аквакультуры, поскольку показатели, которые закладывались регионами при ее формировании, вряд ли выполнимы. «Будем в этом году собирать большое совещание с субъектами федерации по оценке отраслевой программы, по возможности ее корректировки, для того чтобы она была более эффективной и более достижимой», – пояснил Евгений Кац. Он также призвал предприятия активнее использовать все инструменты господдержки, доступные рыбоводам, в том числе различные фонды развития, как отдельных отраслей и направлений, так и территорий.

Участники заседания обсудили принятые в прошлом году и готовящиеся изменения нормативной базы в сфере рыбоводства, вопросы, касающиеся техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и статистического учета в сфере рыбохозяйственного комплекса, проблемы с доступностью ветеринарных препаратов и их правильным использованием. В регионах отметили плотную работу с местными властями и теруправлениями Росрыболовства по формированию рыбоводных участков.

Василий Глущенко также озвучил предложение о создании на базе Росрыбхоза отраслевого объединения работодателей в аквакультуре (рыбоводстве). «Придет время, когда очень серьезно власти и профсоюзы будут работать именно с объединением работодателей как важной общественно-политической структурой. Мы должны быть готовы к этому», – предупредил он.

Члены ассоциации рассмотрели проекты плановых заданий на 2017 г., в том числе по производству товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Утвердить их планируется на заседании совета Росрыбхоза, которое назначено на 30 марта.

Fishnews

  • В Москве прошло первое в этом году заседание правления Ассоциации «Росрыбхоз»
  • Выступление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа ЗВЕРЕВА
    • НазадМетки: аквакультураварпэмоскваправительстворосрыболовствороссельхознадзорфорель

    Похожие новости

    01 февраля 2017 года

    Юрий Трутнев надеется на успех инвестквот

    Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Прибрежке» и марикультуре помогут договориться

    Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

    Минэк отметил проекты в береговой рыбопереработке

    Минэкономразвития озвучило: какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.

    Больше всего субсидий получит аквакультура Калужской области

    Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.

    Форелевые воры ждут суда

    В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.

    31 января 2017 года

    Сибирским аквафермерам помогут субсидиями

    В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.

    Лента новостей

    01 февраля 2017 года

    Юрий Трутнев надеется на успех инвестквот

    Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Прибрежке» и марикультуре помогут договориться

    Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

    Минэк отметил проекты в береговой рыбопереработке

    Минэкономразвития озвучило: какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.

    Больше всего субсидий получит аквакультура Калужской области

    Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.

    Форелевые воры ждут суда

    В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.

    Рыбоводные хозяйства Кубани загрузят заказами

    Уже этой осенью в лиманы Краснодарского края планируется выпустить молодь белого амура и толстолобика, специально выращенную для биологической мелиорации заливов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки лиманов ежегодный выпуск молоди должен составлять более 20 млн экземпляров.

    31 января 2017 года

    ОДУ краба вышел на рекорд

    Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.

    Сибирским аквафермерам помогут субсидиями

    В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.

    На российский берег идет все больше отечественных уловов

    По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.

    Росрыболовство определит курс на 2017 год

    29 марта Федеральное агентство по рыболовству подведет итоги 2016 г. и озвучит задачи на нынешний год. За время, которое прошло с прошлой коллегии ведомства, отрасль получила новые правила.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solution Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

    Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

    Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

    Игорь ЕВТУШОК

    Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

    Сергей СЕНЬКО

    Вопросов пока больше, чем ответов

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

    Елена ЯНУШ

    Год принес положительные изменения для аквакультуры

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

    Дмитрий КАФАНОВ

    Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

    Все материалы

    Крупным планом

    Медвежья рыбалка на Камчатке

    Год, богатый на дискуссии

    Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

    За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

    Все материалы

    События

    Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

    Консервы «Островного» пошли на Большую землю

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.