01 февраля 2017 года

Аквакультуру оставили без льгот

Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

Рыба уже не по карману

31 января в Москве прошло первое в этом году заседание правления Ассоциации «Росрыбхоз». Помимо членов ассоциации в нем приняли участие первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац, начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, а также представители Минэкономразвития, Россельхознадзора, органов власти ряда регионов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники заседания заслушали информацию о предварительных итогах работы предприятий и организаций Росрыбхоза в 2016 г. Общая добыча рыбы составила 193,4 тыс. тонн, в том числе реализовано 69,2 тыс. тонн товарной рыбы, произведено 198,2 тыс. тонн пищевой рыбной продукции, включая 30,9 муб консервов и пресервов. Реализация товарной рыбы увеличилась на 2,8 тыс. тонн по сравнению с 2015 г.

В то же время часть предприятий сократила объемы реализации, значительно увеличив производство товарной рыбы. По словам зампредседателя правления Росрыбхоза Виктора Зарайского, это может говорить как о проблемах со сбытом выращенной рыбы, так и о желании производителей придержать ее, чтобы продать по более высокой цене в январе – мае.

Руководители предприятий подтвердили снижение спроса на рыбопродукцию на фоне общей экономической ситуации в стране и падения покупательной способности населения. «Год оказался очень непростым», – констатировал директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей Семенов. – «Цены на живого карпа в январе на десять рублей ниже, чем в прошлом году. Средняя цена на форель держится, но объемы продаж упали примерно на 30%».

«Рыбы произвели много, но реализации продукции в ноябре-декабре практически не было: у нас объем реализации по ряду предприятий уменьшился в три-четыре раза. При огромных объемах произведенной продукции рынок стоял. Причем не только рынок живой аквакультурной рыбы, но и рыбодобывающие предприятия не смогли продать свою продукцию», – согласилась президент ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елена Чертова. Некоторое оживление рынка, по ее словам, наметилось только с середины января.

Герман Зверев отметил, что трудности со сбытом испытывают не только предприятия аквакультуры, но и рыбопромышленники. «Мы столкнулись с достаточно серьезными, сложными проблемами с сетями, потому что они сейчас используют в качестве согласованных действий такой инструмент, как давление на нас по скидкам», – рассказал президент ВАРПЭ.

В свою очередь Сергей Лисовский проинформировал бизнес-сообщество об увеличении штрафов для торговых сетей за нарушения в работе с поставщиками и введении дисквалификации для топ-менеджеров. Сенатор попросил предприятия направлять через ассоциацию сведения о незаконных действиях со стороны сетей.

Рыбоводство – вне субсидий

Вопрос об ускоренном развитии товарной аквакультуры в России рассматривался 13 декабря на заседании правкомиссии под председательством Дмитрия Медведева. А уже 29 декабря правительство постановлением № 1528 утвердило новые правила предоставления субсидий по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям. И в этом документе не нашлось места предприятиям, которые занимаются товарным рыбоводством.

«С этого года наша система теряет порядка 190-200 млн рублей господдержки, которая оказывалась нам при получении кредитов на приобретение посадочного материала, кормов и ветеринарных препаратов», – заявил Василий Глущенко. Если раньше рыбоводные хозяйства имели право на субсидирование процентной ставки, то теперь на льготный 5%-ный кредит для пополнения оборотных средств они претендовать не смогут.

«Мы считаем, что это большая ошибка. Понятно, что рыболовство – это не сельскохозяйственное производство, как и, к сожалению, рыбоводство в части акклиматизации и воспроизводства водных биоресурсов. Но мы-то – сельхозтоваропроизводители. Никакого ускоренного развития не может быть при таком положении», – выразил мнение руководитель Росрыбхоза.

По словам Германа Зверева, вопрос о субсидиях поднимался на недавней встрече с главой Минсельхоза Александром Ткачевым. «Я проинформировал министра о вопиющей ситуации, связанной с исключением рыбоводства из постановления правительства № 1528», – отметил президент ВАРПЭ. – Насколько я понимаю, руководство министерства готово предложить решение, направленное на увеличение инструментов поддержки и их более весомое финансовое наполнение».

Он добавил, что на следующий вторник назначена рабочая встреча с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым, в ходе которой станет известно, какое решение в части субсидий, внесенных в постановление № 1528, и других механизмов господдержки будет предложено министерством.

«Такие ошибки, на мой взгляд, действительно были допущены. Будем просить министра, чтобы Минсельхоз вышел с инициативой, чтобы везде рыбоводные хозяйства не были ущемлены как сельхозтоваропроизводители», – поддержал коллег Евгений Кац.

Ассоциация «Росрыбхоз» приняла решение направить обращение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой дать поручение по уточнению постановления и включению товарного рыбоводства в перечень кредитуемых на льготных условиях подотраслей сельхозпроизводства.

Планы на год утвердят на совете

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры назвал приоритетные, с точки зрения Минсельхоза, направления и задачи, которые нужно решить в текущем году. В их числе селекционно-племенная работа, особенно в части нормативной базы. «Если есть конкретика, какие документы нужно поправить, изменить, уточнить, которые вам мешают, – мы будем это делать вместе с департаментом животноводства», – пообещал Евгений Кац.

Он попросил бизнес обратить внимание и на ветеринарные правила. «Сейчас на финишную прямую вышла работа департамента ветеринарии по утверждению новых текстов ветеринарных правил. Очень важно, чтобы мы по этим документам потом опять не получили проблемы. Любая ошибка приведет к новым барьерам», – предостерег представитель министерства. – «Большая просьба подключиться, посмотреть всем сообществом эти документы, они коснутся каждого предприятия».

В этом году Минсельхоз собирается провести переоценку госпрограммы развития аквакультуры, поскольку показатели, которые закладывались регионами при ее формировании, вряд ли выполнимы. «Будем в этом году собирать большое совещание с субъектами федерации по оценке отраслевой программы, по возможности ее корректировки, для того чтобы она была более эффективной и более достижимой», – пояснил Евгений Кац. Он также призвал предприятия активнее использовать все инструменты господдержки, доступные рыбоводам, в том числе различные фонды развития, как отдельных отраслей и направлений, так и территорий.

Участники заседания обсудили принятые в прошлом году и готовящиеся изменения нормативной базы в сфере рыбоводства, вопросы, касающиеся техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и статистического учета в сфере рыбохозяйственного комплекса, проблемы с доступностью ветеринарных препаратов и их правильным использованием. В регионах отметили плотную работу с местными властями и теруправлениями Росрыболовства по формированию рыбоводных участков.

Василий Глущенко также озвучил предложение о создании на базе Росрыбхоза отраслевого объединения работодателей в аквакультуре (рыбоводстве). «Придет время, когда очень серьезно власти и профсоюзы будут работать именно с объединением работодателей как важной общественно-политической структурой. Мы должны быть готовы к этому», – предупредил он.

Члены ассоциации рассмотрели проекты плановых заданий на 2017 г., в том числе по производству товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Утвердить их планируется на заседании совета Росрыбхоза, которое назначено на 30 марта.

Fishnews