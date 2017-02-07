07 февраля 2017 года

«Продэкспо» открывает новые вкусы

6 февраля в Москве открылась 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017». В тематическом салоне «Рыба и морепродукты» в этом году участвуют более 50 компаний из России и зарубежных стран.

На выставке не забыли о рыбоводах

Торжественная церемония открытия «Продэкспо-2017» собрала в ЦВК «Экспоцентр» членов Государственной Думы и Совета Федерации, представителей Минсельхоза России, федеральных ведомств и региональных органов управления АПК, руководителей отраслевых союзов, официальных лиц иностранных государств.

Со словами приветствия перед участниками и посетителями выставки выступили генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов, зампредседателя Госдумы Владимир Васильев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, представители Венгрии, Уругвая и другие почетные гости.

Замглавы Минсельхоза Евгений Громыко отметил, что за годы существования выставка стала эффективной бизнес-площадкой по налаживанию сотрудничества и обмену опытом ведущих производителей из многих стран. «Приятно видеть, что здесь широко представлена продукция отечественных производителей, которая привлекает внимание иностранных компаний и посетителей», – подчеркнул он. Замминистра сделал акцент на успехах отечественного сельского хозяйства в последние годы и рассказал о дальнейших планах развития отрасли, особенно в области виноделия.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский согласился, что налицо тенденция к увеличению экспорта российской продукции, но попросил не забывать и о такой части сельского хозяйства, как товарное рыбоводство. Он призвал Минсельхоз вернуть аквакультуру в список субсидируемых отраслей.

Солирует дальневосточная рыба

В этом году демонстрация образцов продуктов питания и напитков, а также технологических решений для пищевой промышленности, привезенных на выставку 2178 компаниями из 57 стран, заняла около 100 тыс. кв. м. В оргкомитете отметили, что по сравнению с прошлым годом площадь выставки выросла на 12%, а количество участников увеличилось на 11%.

Традиционно пространство «Продэкспо» разбито на 28 тематических салонов: «Мясо и мясопродукты», «Молочная продукция. Сыры», «Кондитерская продукция», «Чай. Кофе», «Рыба и морепродукты», «Детское питание», «Овощи, фрукты, грибы», «Спиртные напитки. Вино» и т.д. Кроме того, на выставке организовано 29 национальных экспозиций и 11 коллективных стендов российских регионов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбный сектор в этом году составили полсотни российских и зарубежных компаний, не считая национальных стендов. Несмотря на некоторую хаотичность расположения, участники салона продемонстрировали разнообразный ассортимент – от «охлажденки» рыбы до полуфабрикатов, деликатесной и консервной продукции.

Гости павильона могли оценить гастрономические качества морских и пресноводных обитателей, полюбоваться на живых крабов и копченых осетров, узнать о преимуществах дикой рыбы и даже попробовать попкорн со вкусом водорослей. Одним из наиболее заметных участников салона стала «Русская рыбная фактория», на стенде которой проводились мастер-классы от шеф-повара, обучавшего всех желающих тонкостям обращения с олюторской селедкой.

В целом продукция дальневосточных рыбаков, выставленная на стендах «Доброфлота», «Преображенской базы тралового флота» и других известных производителей, пользовалась большой популярностью. Хотя и у таких регионов, как Калининградская, Астраханская или Ростовская область, тоже было, что показать. Рыбный отдел выставки в день открытия посетил и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он осмотрел экспозиции и побеседовал с представителями предприятий.

Fishnews

