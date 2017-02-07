07 февраля 2017 года

Терминал «Сероглазка» увеличит объемы перевалки рыбы

В пошлом году через терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло 30 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевалки планируется увеличить вдвое. Предполагается приступить к строительству холодильника и запустить в эксплуатацию новое крановое оборудование.

Напомним, что компания «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») стала резидентом свободного порта в Камчатском крае. Возможности особого режима предпринимательской деятельности планируется использовать для создания крупного логистического центра.

За прошлый год оборот составил 17 000 TEU, рассказали Fishnews в группе «Норебо». Грузовой план выполнен в полном объеме. В том числе в прошлом году было отправлено 30 тыс. тонн рыбопродукции. Половина этого объема была поставлена на экспорт без дополнительной перевалки во Владивостоке. Речь идет о продукции не только компаний, входящих в группу «Норебо», но и других рыбодобывающих предприятий региона. «Услугами терминала, помимо наших АО «Акрос» и АО «ЯМСы», успешно пользуются такие компании, как «Океанрыбфлот», Колхоз имени Ленина и др.», - сообщил представитель «Норебо» Сергей Сенников.

В этом году в рамках реализации проекта планируется перевалить 60 тыс. тонн. Для реализации этой программы в феврале ожидается визит руководства компании MAERSK (в ее контейнерах доставляется рыбопродукция) для обсуждения организационных вопросов.

В нынешнем году также будет запущено в эксплуатацию новое крановое оборудование и начато строительство холодильника. Он проектируется с учетом требований всех европейских норм для последующей аккредитации, отметил Сергей Сенников.

Fishnews