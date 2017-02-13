13 февраля 2017 года

Законопроект о любительской рыбалке продолжают совершенствовать

Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.

Напомним, что проект федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве» был рассмотрен и принят в первом чтении Государственной думой еще в декабре 2013 г.

Разработчиком нынешнего проекта поправок выступил Минсельхоз России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно правовых актов regulation.gov.ru.

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, в обсуждаемой редакции предлагается начать с изменения названия самого документа: «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ряд поправок вносится в перечень основных понятий, который предлагается существенно сократить. Так, под любительским рыболовством понимается «деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей и (или) в рекреационных целях, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте».

В документе предлагается прописать некоторые ограничения для любительского рыболовства. Оно не должно осуществляться на рыбоводных участках, предоставленных для осуществления товарной аквакультуры, за исключением РВУ, выделенных на водотоках для осуществления пастбищной аквакультуры, а также на РВУ для пастбищной аквакультуры на водоемах, расположенных на территории Севера, Сибири, Дальнего Востока, площадью более 300 га, на водоемах остальной части России – более 100 га.

Согласно поправкам, в отношении объектов аквакультуры любительское рыболовство не осуществляется.

Любительское рыболовство иностранными гражданами предлагается осуществлять на платной основе в порядке, утвержденном соответствующим субъектом Российской Федерации.

Изменения убирают из документа ряд отсылочных статей. Например, в предложенном законопроекте более подробно прописаны ограничения и запреты в области любительского рыболовства.

Законопроект вводит новую статью об особенностях использования сетных орудий лова при осуществлении любительского рыболовства. Так, рыбакам-любителям разрешается использование сетей на водных объектах Севера, Сибири и Дальнего Востока «в целях удовлетворения личных потребностей в периоды добычи (вылова) водных биоресурсов, определенные правилами любительского рыболовства, после учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий добычи (вылова) водных биоресурсов».

Учет сетей и ведение их реестра поручено осуществлять теруправлениям Росрыболовства. Оборот жаберных сетей на территории РФ ограничивается.

Из законопроекта предлагается исключить обширные статьи, в которых прописаны такие понятия, как «рекреационное рыболовное хозяйство», «рыболовный участок», «договор о предоставлении рыболовного участка», «рыбохозяйственная мелиораций на рыболовных участках» и «зарыбление» (статьи 13-17).

Вместе с тем документ дополняется рядом статей, в которых прописываются полномочия в области любительского рыболовства федеральных органов государственной власти, субъектов Федерации и органов местного самоуправления.

Обсуждение законопроекта продлится до 20 февраля 2017 г.

Fishnews