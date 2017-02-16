В Приволжье займутся восстановлением запасов стерляди

16 февраля 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству сообщило о переносе даты расширенного заседания коллегии: мероприятие состоится 30 марта 2017 г. На нем будут подведены итоги деятельности ведомства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.
На 2 марта назначено первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке – планы работы на год, вопросы предстоящей итоговой коллегии федерального агентства и проекты ФАР по повышению открытости управленческой деятельности.
В Иркутской области возникли проблемы с получением разрешений на вылов омуля: теруправление ФАР изменило порядок их выдачи, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале. Губернатор Сергей Левченко попросил Минсельхоз повлиять на ситуацию.
В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.
15 февраля 2017 года
В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.
Первый в этом году рейс для учебного парусного судна «Паллада» начался 15 февраля. За полтора месяца курсанты из Приморья и Республики Крым посетят порты Китая и Южной Кореи.
16 февраля 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству сообщило о переносе даты расширенного заседания коллегии: мероприятие состоится 30 марта 2017 г. На нем будут подведены итоги деятельности ведомства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
Переход от беспородного карпа к выращиванию высокопродуктивных гибридов позволит за короткий срок нарастить объемы производства при прежних затратах, отмечает управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.
Министр рыболовства Исландии принял решение увеличить квоту на добычу мойвы в текущем году до 299 тыс. тонн, 196 тыс. тонн из которых придется на долю рыбаков республики. Общий лимит на 2016 г. составлял 100 тыс. тонн.
На 2 марта назначено первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке – планы работы на год, вопросы предстоящей итоговой коллегии федерального агентства и проекты ФАР по повышению открытости управленческой деятельности.
В Иркутской области возникли проблемы с получением разрешений на вылов омуля: теруправление ФАР изменило порядок их выдачи, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале. Губернатор Сергей Левченко попросил Минсельхоз повлиять на ситуацию.
В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.
В Тюменской области в водоохранных зонах 13 рек рыбохозяйственного значения выявлены грунтовые дороги. В ближайшее время их предстоит заасфальтировать, либо закрыть.
Минпромторг России формирует каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с тематикой по отраслям. Это один из шагов в рамках реализации стратегии развития данного сектора машиностроения, отмечают в ведомстве.
15 февраля 2017 года
Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.