16 февраля 2017 года

В Приволжье займутся восстановлением запасов стерляди

В Самарской области начало работу предприятие по воспроизводству стерляди и щуки. Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет.

В торжественном открытии завода «Возрождение» принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Предприятие расположено в селе Екатериновка Безенчукского района и входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод». Завод построен для сохранения и восстановления запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Мощность предприятия составляет 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год. Это высокоэффективное, полносистемное рыбоводное хозяйство, оснащенное современным автоматизированным оборудованием и не имеющее аналогов во всем Волжском бассейне, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

«Состоявшееся открытие считаю знаковым событием. «Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет. Другие 106 объектов, которые сейчас входят в структуру Росрыболовства и занимаются воспроизводством водных биоресурсов, созданы еще во времена Советского Союза, – отметил Илья Шестаков. – Надеемся, что с помощью нового завода сможем восстановить запасы стерляди в регионе и возобновить промысел этого вида. Кроме того, планируем и в других регионах наращивать мощности по воспроизводству ценных видов рыб».

Проект реализовывался в рамках ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 гг.» и государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Проектная документация для объекта была подготовлена еще в 2009 г., однако возведение завода затянулось из-за ряда сложностей.

Fishnews