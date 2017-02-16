16 февраля 2017 года

Производителей оборудования систематизируют по отраслям

Минпромторг России формирует каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с тематикой по отраслям. Это один из шагов в рамках реализации стратегии развития данного сектора машиностроения, отмечают в ведомстве.

Рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам прошлого года продемонстрировал положительную динамику развития. Минпромторг намерен, используя меры господдержки, достичь целевых показателей развития этого сектора машиностроения к 2025 г.: объем российского оборудования на внутреннем рынке должен составить более 50%, отмечают в ведомстве.

К настоящему моменту министерством уже разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, в рамках которого производители получат поддержку. Президент России Владимир Путин одобрил это предложение и в текущем году на субсидию будет направлен 1 млрд рублей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, субсидия в размере 15% от цены оборудования будет выделяться производителям при условии, что техника будет реализовываться покупателям со скидкой.

В настоящее время Минпромторг проводит работу по формированию каталога производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с тематикой по отраслям. Это и стандартные изделия, и оборудование, выполняемое по заказу клиента: от станков до линий по производству продуктов питания.

Также в ведомстве напомнили, что в настоящий момент российские производители могут воспользоваться такими мерами поддержки, как субсидирование затрат на НИОКРы (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1312), субсидирование уплаты процента ставок на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов (постановление Правительства РФ от 3 января 2014 г. № 3). Кроме того, Фонд развития промышленности предоставляет рублевые кредиты под 5% годовых, оказывается господдержка экспортной деятельности предприятий.

Fishnews