16 февраля 2017 года

С промбилетами на омуля возникли проволочки

В Иркутской области возникли проблемы с получением разрешений на вылов омуля: теруправление ФАР изменило порядок их выдачи, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале. Губернатор Сергей Левченко попросил Минсельхоз повлиять на ситуацию.

Напомним, для промышленного рыболовства на озере Байкал в этом году Росрыболовство выделило Иркутской области 61,2 тонны омуля. Региональный минсельхоз распределил лимиты по 25 пользователям, квоты получили юридические лица и предприниматели, заключившие договоры на 10 лет.

Согласно договорам, пользователям предоставлялось право добывать омуля в границах рыбопромысловых районов, без рыбопромысловых участков. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства на протяжении ряда лет выдавало разрешения на добычу пользователям Приангарья без договора о предоставлении в пользование РПУ. Однако с 2017 г. теруправление изменило порядок выдачи разрешений, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на озере.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Министерство сельского хозяйства РФ. Он попросил ускорить выдачу разрешений на вылов омуля на озере Байкал пользователям, имеющим 10-летние договоры, заключенные с 2009 по 2013 гг.

В областном минсельхозе состоялась встреча с промысловиками из поселка Хужир и села Еланцы Ольхонского района. Представители регионального ведомства рассказали, что для выхода на рыбалку пользователям необходимо получить в ТУ разрешение на вылов.

Fishnews