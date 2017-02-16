16 февраля 2017 года

Общественный совет при Росрыболовстве спланирует работу на год

На 2 марта назначено первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке – планы работы на год, вопросы предстоящей итоговой коллегии федерального агентства и проекты ФАР по повышению открытости управленческой деятельности.

Основным вопросом заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству станет планирование работы совещательно-консультативного органа на 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Также эксперты рассмотрят материалы к заседанию итоговой коллегии Росрыболовства: доклад о деятельности ведомства в 2016 г. и задачах на текущий год, а также проект публичной декларации целей и задач ФАР на 2017 г.

Кроме того, члены Общественного совета обсудят проекты Ведомственного плана Росрыболовства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительно власти на текущий год и Ведомственного плана ФАР по реализации мероприятий в области открытых данных.

Fishnews