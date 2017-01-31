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Расширенное заседание коллегии Росрыболовства в апреле 2016 г.

Росрыболовство определит курс на 2017 год

29 марта Федеральное агентство по рыболовству подведет итоги 2016 г. и озвучит задачи на нынешний год. За время, которое прошло с прошлой коллегии ведомства, отрасль получила новые правила.

Расширенное заседание коллегии Росрыболовства пройдет в подмосковных Химках. В мероприятии примут участие сотрудники центрального аппарата, руководители территориальных управлений ФАР, научно-исследовательских институтов и других подведомственных учреждений, сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Традиционно на расширенное заседание приглашаются представители Контрольного управления президента, Аппарата правительства, Госдумы, Совета Федерации, Минсельхоза России и других федеральных ведомств, органов исполнительной власти регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, СМИ.

Ежегодно на заседаниях коллегий озвучивается: какие направления в ведомстве считают ключевыми. В прошлом году замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил о задачах в сфере переработки биоресурсов, в очередной раз заявил о важности обновления рыбопромыслового флота. Отметим, что в то время шла подготовка изменений закона о рыболовстве в том числе по инвестиционным квотам, а также поправок в Налоговых кодекс.

Как сообщает корреспондент Fishnews, отдельное внимание на коллегии посвящают вопросам рыбохозяйственной науки. Так, в прошлом году Илья Шестаков часть своего доклада посвятил механизмам установления общего допустимого улова, а также тому, что, по мнению главы Росрыболовства, в работе институтов надо улучшить.

Говоря о задачах отраслевого образования, руководитель ведомства отдельно остановился на ситуации с лишением вузов госаккредитации – в прошлом году эта тема вызвала большой резонанс, встал вопрос, как быть с учащимися. Также глава федерального агентства поставил на коллегии задачу по интеграции вузов и НИИ.

Рассматривается на коллегиях важнейшая для рыбаков тема безопасности рыболовства. На прошлом заседании руководитель федерального агентства заявил, что нужно продолжать работу над нормативно-правовой базой, в том числе в части проверки судов на промысле.

Тогда же Илья Шестаков заявил, что год должен пройти под знаком освоения новых объектов – возобновления на Дальнем Востоке масштабных промыслов сардины-иваси и скумбрии. Сейчас путина-2016 уже позволяет делать первые выводы.

Также были озвучены задачи в сфере рыбоохраны, развития портовой инфраструктуры, финансовой деятельности ведомства, аквакультуры.

Fishnews

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