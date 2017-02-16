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Коллегию Росрыболовства сдвинули на день

Коллегию Росрыболовства сдвинули на день

Федеральное агентство по рыболовству сообщило о переносе даты расширенного заседания коллегии: мероприятие состоится 30 марта 2017 г. На нем будут подведены итоги деятельности ведомства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.

Информацию о переносе даты проведения мероприятия подтвердила Fishnews пресс-служба федерального агентства.

Как сообщалось ранее, расширенное заседание коллегии Росрыболовства пройдет в подмосковных Химках. В нем примут участие сотрудники центрального аппарата, руководители теруправлений ФАР, отраслевых институтов и других подведомственных учреждений. Также среди приглашенных – представители Контрольного управления президента, Аппарата Правительства, Госдумы, Совета Федерации, Минсельхоза и других ведомств, органов власти, отраслевых объединений, СМИ.

Ежегодно на заседаниях коллегий озвучиваются итоги работы в предыдущем году, обозначаются ключевые направления работы. Традиционно большое внимание уделяется вопросам рыбохозяйственной науки, образования, безопасности рыболовства и т.д.

Fishnews

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