Коллегию Росрыболовства сдвинули на день

16 февраля 2017 года
На 2 марта назначено первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке – планы работы на год, вопросы предстоящей итоговой коллегии федерального агентства и проекты ФАР по повышению открытости управленческой деятельности.
В Иркутской области возникли проблемы с получением разрешений на вылов омуля: теруправление ФАР изменило порядок их выдачи, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале. Губернатор Сергей Левченко попросил Минсельхоз повлиять на ситуацию.
В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.
Минпромторг России формирует каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с тематикой по отраслям. Это один из шагов в рамках реализации стратегии развития данного сектора машиностроения, отмечают в ведомстве.
В Самарской области начало работу предприятие по воспроизводству стерляди и щуки. Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет.
15 февраля 2017 года
В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.
16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
Переход от беспородного карпа к выращиванию высокопродуктивных гибридов позволит за короткий срок нарастить объемы производства при прежних затратах, отмечает управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.
Министр рыболовства Исландии принял решение увеличить квоту на добычу мойвы в текущем году до 299 тыс. тонн, 196 тыс. тонн из которых придется на долю рыбаков республики. Общий лимит на 2016 г. составлял 100 тыс. тонн.
На 2 марта назначено первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве. На повестке – планы работы на год, вопросы предстоящей итоговой коллегии федерального агентства и проекты ФАР по повышению открытости управленческой деятельности.
В Иркутской области возникли проблемы с получением разрешений на вылов омуля: теруправление ФАР изменило порядок их выдачи, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на Байкале. Губернатор Сергей Левченко попросил Минсельхоз повлиять на ситуацию.
В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.
В Тюменской области в водоохранных зонах 13 рек рыбохозяйственного значения выявлены грунтовые дороги. В ближайшее время их предстоит заасфальтировать, либо закрыть.
Минпромторг России формирует каталог производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с тематикой по отраслям. Это один из шагов в рамках реализации стратегии развития данного сектора машиностроения, отмечают в ведомстве.
В Самарской области начало работу предприятие по воспроизводству стерляди и щуки. Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет.
15 февраля 2017 года
Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.