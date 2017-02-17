Новости

Рыбная отрасль Ямала получила основной закон

В Ямало-Ненецком АО принят региональный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Впереди – разработка программы развития аквакультуры региона.

На заседании Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа принят региональный закон, направленный на сохранение и воспроизводство рыбных запасов. Проект документа, разработанного по поручению губернатора Дмитрия Кобылкина, прошел широкое обсуждение с отраслевым бизнесом, общественностью и органами власти, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа.

Следующим этапом станет разработка программы развития аквакультуры Ямала. Сейчас в регионе ведется отбор пригодных водоемов, рассматриваются возможности предприятий и общин, которые желают заниматься товарным выращиванием рыбы как в естественной среде, так и в установках замкнутого водоснабжения.

Пока в округе существует одно предприятие, осуществляющее товарное рыбоводство с использованием УЗВ, – это крестьянское (фермерское) хозяйство «Олейник». Сегодня в его бассейнах около 25 тыс. осетров, в перспективе планируется выращивать до 20 тонн рыбы в год. Этот проект реализуется при поддержке ямальских властей: в рамках региональной целевой программы приобретено необходимое оборудование и передано производству в безвозмездное пользование на пять лет. Также в рамках господдержки товарного рыбоводства фермерскому хозяйству из окружного бюджета компенсируется 50% затрат на приобретение рыбопосадочного материала и 70% затрат на закупку и доставку кормов.

Воспроизводством ценных видов рыб на Ямале занимается Собский рыбоводный завод в поселке Харп. В 2016 г. в протоку Шомо-Посл в тестовом режиме выпущено 2,721 млн штук молоди сиговых (пеляди и муксуна) весом от 0,5 до 2 г. В перспективе предприятие сможет проводить зарыбление водоемов западной части округа: Обская губа, река Обь и ее притоки.

Еще одно перспективное направление развития аквакультуры в регионе – озерное рыбоводство. В последние годы проводились обширные исследования магистрали реки Обь, акватории Обской губы, озера Большое Щучье, реки Надым, Надым-Пур-Тазовского междуречья. В ближайшее время будет представлен комплексный итоговый отчет, но уже сейчас сообщается о наличии как минимум трех озер в Приуральском районе, пригодных для рыбоводства.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураправительство

Похожие новости

17 февраля 2017 года

Юрий Трутнев пообещал прозрачную схему для аквакультуры

Правительственная подкомиссия во главе с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым одобрила проект Концепции развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Озера Якутии превратят в рыбные пастбища

В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставят 21 озеро для пастбищной аквакультуры. В них предлагается разводить муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Нет регистрации – нет разрешения на промысел

Для того чтобы получить разрешение на добычу, пользователь, намеревающийся осуществлять прибрежное рыболовство, должен быть зарегистрирован в прибрежном регионе.

У ВНИРО сменился директор

Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.

В постановлениях учли изменения по «прибрежке»

С октября вступило в силу требование закона к регистрации пользователей, осуществляющих прибрежное рыболовство. Теперь эти поправки отразили в постановлениях о распределении рыбопромысловых участков, квот, предоставлении права на добычу неквотируемых объектов, выдаче разрешений на вылов.

Рыбалка – бесплатно, но не везде и не для всех

Поправки в законопроект о любительском рыболовстве рассматривались на совещании в профильном комитете Совета Федерации. Участники обсуждения указали на недостатки документа, но сошлись во мнении, что еще есть время для его доработки.

Лента новостей

17 февраля 2017 года

Юрий Трутнев пообещал прозрачную схему для аквакультуры

Правительственная подкомиссия во главе с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым одобрила проект Концепции развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Озера Якутии превратят в рыбные пастбища

В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставят 21 озеро для пастбищной аквакультуры. В них предлагается разводить муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Нет регистрации – нет разрешения на промысел

Для того чтобы получить разрешение на добычу, пользователь, намеревающийся осуществлять прибрежное рыболовство, должен быть зарегистрирован в прибрежном регионе.

На реках Приморья прибавилось рыбных мест

Перечень рыбопромысловых участков в пресноводных водных объектах Приморского края дополнен восемью новыми РПУ. Большая их часть образована на реке Уссури.

У ВНИРО сменился директор

Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.

В постановлениях учли изменения по «прибрежке»

С октября вступило в силу требование закона к регистрации пользователей, осуществляющих прибрежное рыболовство. Теперь эти поправки отразили в постановлениях о распределении рыбопромысловых участков, квот, предоставлении права на добычу неквотируемых объектов, выдаче разрешений на вылов.

Рыбалка – бесплатно, но не везде и не для всех

Поправки в законопроект о любительском рыболовстве рассматривались на совещании в профильном комитете Совета Федерации. Участники обсуждения указали на недостатки документа, но сошлись во мнении, что еще есть время для его доработки.

Президент отметил важность борьбы с контрабандой биоресурсов

Федеральной службе безопасности необходимо жестко пресекать любые виды контрабанды, в том числе различных биоресурсов, подчеркнул глава государства Владимир Путин.

Южные порты и флот приведут в порядок

Росрыболовство с другими заинтересованными ведомствами и бизнес-сообществом разрабатывает комплекс мер по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна.

16 февраля 2017 года

Коллегию Росрыболовства сдвинули на день

Федеральное агентство по рыболовству сообщило о переносе даты расширенного заседания коллегии: мероприятие состоится 30 марта 2017 г. На нем будут подведены итоги деятельности ведомства в 2016 г. и обозначены задачи на текущий год.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.