17 февраля 2017 года

Рыбная отрасль Ямала получила основной закон

В Ямало-Ненецком АО принят региональный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Впереди – разработка программы развития аквакультуры региона.

На заседании Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа принят региональный закон, направленный на сохранение и воспроизводство рыбных запасов. Проект документа, разработанного по поручению губернатора Дмитрия Кобылкина, прошел широкое обсуждение с отраслевым бизнесом, общественностью и органами власти, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа.

Следующим этапом станет разработка программы развития аквакультуры Ямала. Сейчас в регионе ведется отбор пригодных водоемов, рассматриваются возможности предприятий и общин, которые желают заниматься товарным выращиванием рыбы как в естественной среде, так и в установках замкнутого водоснабжения.

Пока в округе существует одно предприятие, осуществляющее товарное рыбоводство с использованием УЗВ, – это крестьянское (фермерское) хозяйство «Олейник». Сегодня в его бассейнах около 25 тыс. осетров, в перспективе планируется выращивать до 20 тонн рыбы в год. Этот проект реализуется при поддержке ямальских властей: в рамках региональной целевой программы приобретено необходимое оборудование и передано производству в безвозмездное пользование на пять лет. Также в рамках господдержки товарного рыбоводства фермерскому хозяйству из окружного бюджета компенсируется 50% затрат на приобретение рыбопосадочного материала и 70% затрат на закупку и доставку кормов.

Воспроизводством ценных видов рыб на Ямале занимается Собский рыбоводный завод в поселке Харп. В 2016 г. в протоку Шомо-Посл в тестовом режиме выпущено 2,721 млн штук молоди сиговых (пеляди и муксуна) весом от 0,5 до 2 г. В перспективе предприятие сможет проводить зарыбление водоемов западной части округа: Обская губа, река Обь и ее притоки.

Еще одно перспективное направление развития аквакультуры в регионе – озерное рыбоводство. В последние годы проводились обширные исследования магистрали реки Обь, акватории Обской губы, озера Большое Щучье, реки Надым, Надым-Пур-Тазовского междуречья. В ближайшее время будет представлен комплексный итоговый отчет, но уже сейчас сообщается о наличии как минимум трех озер в Приуральском районе, пригодных для рыбоводства.

Fishnews