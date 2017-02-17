17 февраля 2017 года

Президент отметил важность борьбы с контрабандой биоресурсов

Федеральной службе безопасности необходимо жестко пресекать любые виды контрабанды, в том числе различных биоресурсов, подчеркнул глава государства Владимир Путин.

Президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ. Были рассмотрены итоги деятельности ведомства за прошедший период и приоритетные задачи в области обеспечения национальной безопасности на перспективу, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин обратил внимание, что в комплексном обеспечении безопасности России большое значение имеет надежная охрана государственной границы. В частности, президент отметил, что необходимо жестко пресекать любые виды контрабанды: от оружия до наркотиков и различных биоресурсов.

«И конечно, нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с не развитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе», - добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что государство продолжит укрепление подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФСБ, оснащение их самым современным вооружением и техникой.

Fishnews