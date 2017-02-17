17 февраля 2017 года

Нет регистрации – нет разрешения на промысел

Для того чтобы получить разрешение на добычу, пользователь, намеревающийся осуществлять прибрежное рыболовство, должен быть зарегистрирован в прибрежном регионе.

Напомним, что постановлением Правительства от 14 февраля 2017 г. № 185 внесены изменения в правовые акты в сфере рыболовства. В частности, в постановление об оформлении разрешений на добычу водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки вступят в силу 27 февраля.

Теперь предусматривается, что отсутствие регистрации в прибрежном субъекте Федерации российского пользователя, намеревающегося осуществлять прибрежное рыболовство, является основанием для отказа в выдаче промыслового билета.

Среди изменений, которые были внесены в закон о рыболовстве в прошлом году, - норма о том, что «прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории прибрежного субъекта РФ». Требование вступило в силу с 1 октября 2016 г.

Fishnews