21 февраля 2017 года

Сергей Сенько: Надо идти по пути недопущения незаконного вылова

Направлять процент от штрафов на поощрение сотрудников рыбоохраны – стимул для инспекторов, однако нужны и многие другие меры, прежде всего глобального характера, считает руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что прорабатывается вопрос увеличения штрафов за незаконный вылов и направления процента от суммы штрафов на поощрение сотрудников рыбоохраны.

Конечно, такая мера создаст стимул для инспекторов, но вряд ли она сыграет решающую роль в борьбе с браконьерством, прокомментировал идею председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько. Механизм такого стимулирования довольно сложен, полагает он. Важно также, чтобы такая форма поощрения не привела к погоне за штрафами.

«Сегодня браконьерство ушло «на берег». Весь океанический промысел фактически вышел из тени. Сильно страдают от браконьерства тихоокеанские лососи. В связи с этим, думаю, правильно было бы устранить пункты скупки браконьерской рыбы», – заявил руководитель АСРКС, отвечая на вопрос Fishnews.

Также, считает Сергей Сенько, необходимо установить особый режим допуска населения на реки в период нереста лососевых. По мнению руководителя ассоциации, нужно идти по пути недопущения незаконного вылова, добиваться, чтобы для него не было условий. «Такая стратегия, думаю, более перспективна», – заявил председатель правления АСРКС.

Fishnews