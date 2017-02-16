16 февраля 2017 года

Рыбинспекторам помогут штрафами

В целях борьбы с браконьерством Росрыболовство предлагает увеличить штрафы за незаконный вылов. В ведомстве также прорабатывают возможность направлять процент от суммы штрафа на поощрение сотрудников рыбоохраны.

О необходимости усиления наказания для браконьеров заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Мы предлагаем предпринять кардинальные меры в этом направлении. За браконьерство должны быть серьезные штрафы. И мы должны в этом плане отработать и поднять эти штрафы», – отметил он, напомнив, что в советское время использовалась практика, когда определенный процент от суммы штрафа шел на мотивацию инспекторов.

«Здесь механизм срабатывает более четкий и понятный: выявив определенные нарушения, человек действительно будет получать реальные деньги за свою работу. На мой взгляд, это даст конкретный результат. Это не только советская практика, она применяется сейчас везде в мире, где действительно от результата идет поощрение, стимулирование инспекторов рыбоохраны», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

По словам Петра Савчука, это предложение сейчас рассматривается в Росрыболовстве. «Дано поручение, и наши службы отрабатывают этот вопрос. Он не простой, население у нас не любит штрафы. Но мы же говорим о браконьерстве, а браконьерство должно жестко пресекаться. Я не к тому, чтобы за два-три хвоста кого-то наказывать, я говорю о реальном браконьерстве. Когда мы такие механизмы введем, тогда, наверное, будет и другой результат», – сообщил замглавы ведомства.

Усиление мер по борьбе с браконьерством обсуждалось и на совещании в Самаре, которое 14 февраля провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В частности, было предложено создать при всех территориальных управлениях ФАР общественные советы (там, где они еще не созданы) и активнее подключать рыбацкое сообщество к контролю за соблюдением правил рыболовства.

Также участники встречи подняли вопрос наделения должностных лиц региональных органов исполнительной власти полномочиями по составлению административных протоколов на нарушителей правил рыболовства. Ожидается, что это позволит нарастить силы в борьбе с браконьерами. К примеру, реализация такой меры только в Самарской области увеличит численность инспекторов рыбоохраны с 30 до 60 человек без дополнительных финансовых вложений, отметили в ФАР.

Предполагается, что для наделения представителей регионов такими полномочиями будут заключаться соглашения с Росрыболовством. Для начала планируется запустить пилотный проект, охватив несколько регионов.

Fishnews