21 февраля 2017 года

Винить, нельзя помиловать

В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложенный государством договор о наделении «квотами под инвестиции» предусматривает ответственность инвестора за нарушение срока реализации проекта, сроков строительства или ввода объекта в эксплуатацию, а также срыва сроков инвестиций. В случае таких нарушений Росрыболовство оставило за собой право расторгнуть договор и предъявить банковскую гарантию к исполнению. А если в качестве обеспечения была выставлена имеющаяся у инвестора квота, то договор о закреплении долей будет расторгнут.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота полагают, что такие условия не учитывают целый ряд объективных фактов. Например, то, что по строительному контракту в обязательства инвестора входит своевременная оплата и приемка работ, а вот на сроки строительства он существенно повлиять не может. Помимо этого, инвестор выплачивает аванс и оплачивает работы по факту (после подписания акта приемки-сдачи работ). В то время как проект договора предусматривает ответственность инвестора за соблюдение графиков строительства, инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций. «Таким образом, если инвестор обоснованно отказывается принимать работы из-за, например, ненадлежащего качества, и, соответственно, не подписывает акт приемки-сдачи, он становится виновным в нарушении графика инвестиций по договору о закреплении и предоставлении долей квоты», - говорит председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев. При этом он отмечает, что возможности инвестора по привлечению строителя к ответственности ограничиваются лишь штрафами.

«Чтобы избежать несправедливого возложения вины на инвестора, мы настаиваем на том, чтобы был предусмотрен механизм установления виновности сторон строительного контракта. Для этого предлагаем сформировать специальную комиссию по расследованию причин нарушений в реализации контракта, в которую войдут представители инвестора, генерального подрядчика и иных вовлеченных в строительный контракт лиц, Росрыболовства, Минпромторга России», - заявил Юрий Алексеев.

Кроме того, в АСРФ предлагают предусмотреть в договоре возможность изменения сроков реализации проекта (более чем 5 лет плюс 1 год, предусмотренных проектом договора). Поскольку, как правило, среди причин срыва графика строительства - плохая организация работ исполнителем, ненадлежащее их качество. А повлиять на это инвестор не имеет возможности. «Решение о возможности изменении сроков реализации инвестиционного проекта в случае виновности верфи также предлагаем возложить на комиссию по расследованию нарушений», - заключил Юрий Алексеев.

Fishnews