22 февраля 2017 года

«Интеррыбфлот»: Минтаевая путина идет по графику

С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.

От «Интеррыбфлота» минтай добывают четыре судна. Они выловили примерно 1 тыс. тонн на беринговоморской путине и 3,5 тыс. тонн – в Охотском море, сообщил специалист отдела организации промысла компании Сергей Суханов.

«Из уловов на судах изготавливают «безголовку», икру разных сортов, молоки, неплохую долю продукции занимает рыбная мука», - рассказал собеседник Fishnews.

Он отметил, что обилие льдов не особенно мешает вести промысел, проблемы вызывают в основном частые штормовые дни. Тем не менее путина у компании проходит по графику. Часть продукции отправится на экспорт, часть – российскому потребителю.

По сельди «Интеррыбфлот» в этом году работает даже с опережением – выбрано уже около 4 тыс. тонн из 5 тыс. планируемых. Все уловы сельди пойдут на российский рынок, где эта рыба очень востребована. «Наш транспорт «Камчатский пролив» недавно собрал выловленную селедку и доставил ее во Владивосток», - отметил Сергей Суханов.

Fishnews