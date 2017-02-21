«Интеррыбфлот»: Минтаевая путина идет по графику

21 февраля 2017 года
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
15 февраля 2017 года
По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.
За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.
14 февраля 2017 года
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
13 февраля 2017 года
В Хабаровском крае представители госорганов и бизнеса продолжают развивать полезный опыт, полученный в совместной охране рыбных запасов – осетровых и лососевых. Предприятия заявили, что готовы участвовать как непосредственно в охранных мероприятиях, так и в улучшении нормативно-правовой базы.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.
В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.
21 февраля 2017 года
В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.