От форума ждут стратегических решений

21 февраля 2017 года
В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.
Направлять процент от штрафов на поощрение сотрудников рыбоохраны – стимул для инспекторов, однако нужны и многие другие меры, прежде всего глобального характера, считает руководитель Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.
20 февраля 2017 года
Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.
На некоторых рыбохозяйственных водоемах Курганской области наблюдается предзаморная ситуация. Нижнеобское теруправление Росрыболовства рекомендует осуществлять аэрационные мероприятия всеми возможными способами либо провести отлов зимующей рыбы.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.
С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.
21 февраля 2017 года
В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.