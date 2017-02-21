22 февраля 2017 года

От форума ждут стратегических решений

В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.

Санкт-петербургский выставочный комплекс «Ленэкспо» с 14 по 16 сентября станет площадкой для Международного рыбопромышленного форума и Международной выставки рыбной промышленности, морепродуктов и технологий. Как сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятия, Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии и смежных отраслей.

К участию в выставке и форуме приглашены международные организации, делегации и предприятия из крупнейших рыболовных стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. По мнению замглавы Росрыболовства Петра Савчука, рыбопромышленный форум станет хорошей возможностью озвучить отраслевые проблемы на международном уровне, поговорить о тенденциях мирового рыбного рынка и развитии сотрудничества.

Важной частью деловой программы станет широкое обсуждение проекта концепции Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г. «Руководством Росрыболовства будут поставлены стратегические задачи. Для отрасли очень важно, чтобы такие ключевые документы рассматривались максимально широко, в том числе на таких крупных мероприятиях, как форум», – отметил Петр Савчук.

Fishnews