28 февраля 2017 года

Премьера попросили вернуть субсидии для аквакультуры

На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» 27 февраля Дмитрий Медведев провел встречу с руководителями крупнейших корпораций и ключевых бизнес-объединений. В ходе мероприятия президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев обратился к главе правительства с просьбой восстановить государственное субсидирование процентной ставки для аквакультуры по краткосрочным кредитам.

В настоящее время правила предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, утвержденные постановлением правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528, не распространяются на предприятия, которые занимаются товарным рыбоводством. Как сообщает корреспондент Fishnews, Герман Зверев также предложил увеличить объем денежных средств, выделяемых для субсидирования процентной ставки по долгосрочным кредитам от одного до трех лет, и с этой целью увеличить финансирование госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации».

Руководитель всероссийской ассоциации рыбопромышленников также указал, что на фоне заявлений правительства и Минфина о неувеличении налоговой нагрузки предлагается «налоговая революция» в рыбной отрасли, которая приведет к существенному росту налогового пресса и усложнению налогового администрирования. В частности, речь идет об отмене ЕСХН.

Подытожив озвученные проблемы, Дмитрий Медведев дал соответствующие поручения вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру сельского хозяйства Александру Ткачеву.

Fishnews