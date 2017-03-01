01 марта 2017 года

«Прибрежный эксперимент» предложили распространить на другие регионы

С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.

Практика показала

Сахалинский опыт по реализации «прибрежного эксперимента» обсудили на одном из круглых столов, состоявшихся 22 февраля в областном правительстве. Его участникам, среди которых были представители дальневосточных и северо-западных регионов России, рассказали как о положительных результатах, которых удалось добиться за последние полгода, так и о спорных моментах, потребовавших отдельного внимания.

Так, однозначным плюсом эксперимента назвали упрощение администрирования для рыбаков-«прибрежников». Сегодня предприятия Сахалинской области, осуществляющие промысел в шестимильной зоне на судах длиной до 24 метров, ведут учет улова, сортировку, взвешивание и заполнение промысловой документации не на борту в ходе промысла, как того требуют бассейновые правила рыболовства, а на берегу, в пунктах сдачи уловов – согласно условиям «прибрежного эксперимента». Как отметил на круглом столе и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Сергей Ом, такая схема позволяет максимально сократить бюрократические барьеры, повысить эффективность рыболовства, обеспечить население и береговую переработку свежей и охлажденной рыбой и морепродуктами.

Положительно сказалась на эффективности прибрежного промысла и корректировка процентов прилова: по «одуемым» объектам промысла для «шестимильки» он составляет 10% (вместо 2%), по «неодуемым» прилов не ограничивается. Пока эта норма распространяется лишь на активные орудия лова (суда). Пассивные орудия (каравки, вентеря, ставные невода), которыми в основном и осуществляется прибрежное рыболовство в Сахалинской области, остались неохваченными.

Первый опыт «прибрежного эксперимента» позволил выявить и другие недостатки действующей нормативной базы, препятствующие эффективному рыболовству. Как было отмечено на совещании, часть пробелов удается урегулировать на региональном уровне, по остальным вопросам готовятся и направляются предложения на федеральный уровень.

Эксперимент привлекает новых участников

Как сообщает корреспондент Fishnews, с начала 2017 г. участниками «прибрежного эксперимента» на Сахалине стало уже 17 предприятий (на 31 декабря 2016 г. – 4 предприятия), которые оформили 40 разрешений на добычу в «шестимильке».

Что касается рыбаков-любителей, то для уменьшения пресса на ВБР в 2016 г. было принято решение о проведении «прибрежного эксперимента» лишь в ряде районов области, где на тот момент завершился активный ход лососевых: Невельском, Холмском и Томаринском.

Всего с 15 августа 2016 г. в соответствии с заключенными с областным агентством по рыболовству соглашением муниципальными образованиями было выдано 869 путевок. По информации, добровольно предоставленной рыбаками-любителями, на 31 декабря прошлого года было освоено порядка 10 тонн ВБР, разрешенных к промыслу при осуществлении любительского рыболовства. С начала года активность населения уже заметно выросла: выдана 81 путевка, выловлено порядка 1181 кг водных биоресурсов. Весь улов идет для личного потребления или реализуется через закупочные пункты и в местах продажи свежей рыбы, которые определены в каждом муниципальном образовании Сахалинской области.

Положительный опыт пригодится

Многие положительные результаты сахалинского «прибрежного эксперимента» показались интересными представителям других регионов. В частности, было сформулировано предложение федеральным органам власти и субъектам Федерации распространить нормы правил рыболовства, разработанные для обеспечения указанного эксперимента, на все рыбопромысловые предприятия Дальневосточного бассейна, осуществляющие промысел в 12-мильной зоне с использованием рыбоналивных судов и судов до 24 метров. Речь идет об учете и сортировке уловов в местах доставки, нормах прилова и других особых условиях.

Кроме того была отмечена важность расширения масштабов ресурсных исследований прибрежных акваторий. Это необходимо для вовлечения в промысел недоиспользуемых локальных запасов ВБР и создания информационной базы для регулирования прибрежного рыболовства.

Эти моменты нашли отражение в итоговом протоколе прошедших круглых столов.

Fishnews