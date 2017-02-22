22 февраля 2017 года

Сахалин поделился опытом «рыбных» проектов

В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.

В островной регион съехались руководители профильных министерств и ведомств из Приморского края, Магаданской, Мурманской, Амурской областей, сообщает корреспондент Fishnews. Также в совещаниях приняли участие представители местных органов власти, погрануправления, торговых сетей и финансовых организаций (Сбербанка и Россельхозбанка), Дальневосточного аукционного рыбного дома (ДАРД), рыбопромышленники Сахалинской области.

«Мы решили подвести некоторые итоги того, что делали последние два года. На территории Сахалинской области реализуются несколько пилотных проектов: «Доступная рыба», эксперимент по 6-мильной зоне и наши аукционные торги», - напомнил собравшимся заместитель председателя правительства островного региона Игорь Быстров.

Он обратил особое внимание на «прибрежный эксперимент», выделив ряд проблемных вопросов, связанных с существующей нормативно-правовой базой и пробелами в ней. В частности, это использование сетей в любительском рыболовстве, практические особенности лова по именным разовым лицензиям, расходящиеся с прописанным в законе; рыбалка, которая осуществляется местным населением с последующей реализацией уловов и т.д. Зампред областного правительства констатировал, что есть потребность в модернизации нормативных правовых актов.

Говоря о биржевой и аукционной торговле уловами, Игорь Быстров подчеркнул, что на сегодняшний день основной вопрос: кому и для чего это нужно – не решен. Причем опыт публичных электронных торгов на сегодняшний день есть не только у Сахалина, но и в других регионах, и везде возникают схожие трудности.

«Все сахалинские проекты имеют отличительную особенность: они реализуются на территории локального региона. А наш регион особенный – мы единственная область на островах, это накладывает свое своеобразие», - обратил внимание Игорь Быстров.

На трех тематических круглых столах, которые прошли 22 февраля, участники познакомились с сахалинскими региональными проектами, обменялись опытом, обсудили насущные проблемы и попытались найти решения. По итогам совещаний будут приняты резолюции (после согласования и внесения предложенных изменений).

В этот же день гостям из других регионов показали «рыбные» места Южно-Сахалинска: супермаркеты, магазины и ярмарку, где часть областных уловов реализуется по программе «Доступная рыба».

Завершить знакомство с «рыбными» проектами островного региона участникам совещаний предложили на традиционном состязании рыбаков-любителей «Сахалинский лед». Соревнования, на которые прибудут рыболовы из разных концов страны, пройдут на реке Найба 24 февраля.

Fishnews