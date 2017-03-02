02 марта 2017 года

ВНИРО некуда податься

В случае передачи здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в ведение Патриаршего подворья Росрыболовство не сможет предоставить институту подходящий дом, отмечают в федеральном агентстве.

Заявление о передаче здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (г. Москва, Верхняя Красносельская, 17) подано к Росимуществу, как собственнику. ВНИРО совместно с Росрыболовством выступают в судебных процессах в качестве третьих лиц, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Решение суда об удовлетворении заявленных Подворьем Патриарха Московского и всея Руси при храмах Алексия Человека Божия и Воздвижения Креста Господня требований оставлено в силе судом апелляционной инстанции. Росимущество, ВНИРО и Росрыболовство подали кассационные жалобы.

Здание строилось в 30-е годы XX в. специально для института (прочный фундамент и небольшую часть кирпичной кладки Крестовоздвиженского собора не тронули), имеет соответствующую планировку, и на протяжении всех прошедших лет в нем находились исключительно подразделения ВНИРО.

В Росрыболовстве подчеркнули, что во ВНИРО работают высококвалифицированные специалисты, в том числе ученые с мировым именем. Учреждение является головным институтом рыбного хозяйства и координирует деятельность отраслевых научно-исследовательских учреждений по всей России. Институт оснащен современными лабораториями, в том числе с уникальным оборудованием, его деятельность вносит существенный вклад в поддержку отечественного рыболовства и обеспечения продовольственной безопасности страны, обратили внимание в ФАР.

В помещениях ВНИРО расположен уникальный аквакультурный комплекс с осетровыми видами рыб с жесткими требованиями по химическому составу воды, который обеспечивается особой системой фильтрации. Также в институте находится одна из немногих в Москве и стране лаборатория молекулярной генетики с дорогостоящим оборудованием и большим объемом экспертных работ.

Другого здания для Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии у Росрыболовства нет, заявили в федеральном агентстве.

Fishnews