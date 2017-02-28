Очистка Кольского залива начнется летом

28 февраля 2017 года
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
В 2016 г. хозяйства аквакультуры РФ вырастили 205,3 тыс. тонн водных биоресурсов, на 15,3% превысив показатель предыдущего года. Однако в общем российском вылове (свыше 4,7 млн тонн) доля рыбоводной продукции остается небольшой – чуть более 4%. В 2015 г. этот показатель составлял 3,5%.
27 февраля 2017 года
С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.
22 февраля 2017 года
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
20 февраля 2017 года
Депутаты Мурманской областной думы обсудили идею разрешить рыбакам-любителям в ЗАТО Островной добывать камчатского краба без путевок. Сейчас правила запрещают такой лов.
08 февраля 2017 года
Посол Исландии в России на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым рассказала, что компании островного государства изучают возможности совместных проектов в отрасли. Руководитель ведомства пригласил зарубежных представителей на рыбный форум в Петербурге.
03 марта 2017 года
Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.
Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов добавило палочки из минтая в каталог продуктов питания для американских школ. Таким образом планируется способствовать популяризации этой рыбы среди подрастающего поколения.
Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.
В правила проведения аукционов по продаже долей квот внесены изменения. Организатором торгов по крабовым лотам сможет выступать только Росрыболовство, но не его территориальные управления.
В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.
Самая низкая средняя зарплата в Астраханской области - в рыбопромышленной сфере. Эту и другие проблемы озвучили на заседании рыбохозяйственного совета с участием губернатора Александра Жилкина.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.