03 марта 2017 года

Очистка Кольского залива начнется летом

В Мурманской области планируется начать ликвидацию свалки брошенных судов на берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское. Кроме того, подготовлена программа по полной очистке акватории от металлолома.

О ликвидации накопленного экологического ущерба в Мурманской области представители региона рассказали на заседании рабочей группы Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В частности, была представлена информация об очистке Кольского залива от затонувших объектов.

Одно из основных направлений – реализация пилотного проекта по частичной ликвидации свалки неопознанных судов на северо-западном берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское, отметил заместитель губернатора Евгений Никора. Этот проект реализуется с апреля 2016 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, уже выполнен водолазный осмотр, собраны исходные данные, разработан соответствующий проект. По итогам общественных слушаний проект был одобрен и поддержан населением, сейчас он находится на государственной экологической экспертизе. Уже летом 2017 г. планируется приступить к практическому выполнению работ.

Еще одно важное направление – подготовка программы очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества. «На сегодняшний день программа очистки Кольского залива является уникальным проектом, единственным не только в Арктической зоне, но и в Российской Федерации в целом», – подчеркнул Евгений Никора.

Fishnews