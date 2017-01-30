30 января 2017 года

Кольский залив хотят очистить от металлолома

В Мурманской области реализуется проект по ликвидации несанкционированных свалок судов в Кольском заливе. Со дна предстоит поднять более 100 брошенных кораблей и других металлических конструкций.

О первых результатах реализации проекта на заседании регионального правительства доложила министр природных ресурсов и экологии области Эльвира Макарова. Она рассказала, что свалки образовались вдоль побережья Кольского залива на площади свыше 3 тыс. га в 80-90-х годах прошлого века. Эти брошенные суда и металлоконструкции - основной фактор, негативно влияющий на состояние морской среды.

Областной проект по очистке залива при поддержке Минприроды России вошел в состав комплекса первоочередных мероприятий по ликвидации последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду. На поднятие судов из федерального бюджета выделили 50 млн рублей.

На первоначальном этапе был проведен анализ состояния акватории Кольского залива. Результаты показали, что залив - наиболее уязвимый район Баренцева моря, сообщили Fishnews в управлении по взаимодействию со СМИ регионального правительства. Был составлен реестр затопленного и затонувшего имущества, в который вошло 102 объекта – суда, сооружения, металлолом и отходы.

Программа очистки залива включает технологические решения по подъему судов, планы мероприятий по установлению собственников имущества, обоснование финансового обеспечения проекта и перечня необходимых согласований. Согласно расчетам, на подъем одного объекта потребуется около 52 недель.

«Впервые в истории такая масштабная работа начала проводиться комплексно. Проект сегодня находится только в начале реализации, но мы будем продолжать эту серьезную работу, которая, возможно, продлится более десяти лет», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Глава региона поручила областному министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области обеспечить постоянное взаимодействие с Минприроды России по вопросам финансирования и реализации мероприятий программы.

Fishnews