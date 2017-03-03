03 марта 2017 года

Министр верит в победу экспорта над импортом

В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.

Об успехах агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства Александр Ткачев доложил на заседании правительства. Руководитель ведомства отметил хороший экспортный потенциал зерновых, рост экспорта подсолнечного масла, результаты по поставкам за рубеж сахара, кондитерских изделий.

«В целом по итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 4% и составил 17 млрд долларов. Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия, и в ближайшие годы Россия может поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать. В последние 20 лет сельскохозяйственный импорт преобладал над экспортом, но мы видим динамику последних трех лет: импорт сокращается, а экспорт растет», – заявил глава Минсельхоза.

Ранее в пресс-службе ведомства Fishnews сообщили, что по итогам прошлого года импорт рыбной продукции в РФ сократился на 10% до 443 тыс. тонн, а экспорт рыбы, напротив, вырос на 10% до 1,5 млн тонн.

Премьер обещает сохранение антисанкций

Говоря о помощи отрасли, Александр Ткачев подчеркнул, что очень важны меры поддержки по инвесткредитам, «потому что нам нужно перестраивать нашу пищевую промышленность, аграрную промышленность, заниматься глубокой переработкой». «Мы по-прежнему по многим направлениям неконкурентоспособны в этом смысле, и, безусловно, если отменят санкции, мы будем проигрывать на старых предприятиях, немодернизированных. А льготные кредиты позволяют привлекать сотни предприятий, бизнесов в десятках регионов, что, собственно, и происходит, эти процессы идут очень активно», – сказал министр.

Глава правительства Дмитрий Медведев, в свою очередь, заверил, что санкции сохранятся. «Бояться не надо, никто санкции не отменит. Как я уже сказал недавно, наши партнеры принимают все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», – прокомментировал премьер.

Напомним, что в августе 2014 г. Россия в ответ на санкции зарубежных стран ввела эмбарго. Под запрет попали поставки в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза. В список санкционных товаров вошла и продукция из водных биоресурсов.

В августе 2015 г. эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Впоследствии президент России Владимир Путин продлил действие антисанкций до конца 2017 г.

Fishnews