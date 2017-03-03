Аукционы по квотам будут проводить по новым правилам

03 марта 2017 года
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.
Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.
В правила проведения аукционов по продаже долей квот внесены изменения. Организатором торгов по крабовым лотам сможет выступать только Росрыболовство, но не его территориальные управления.
В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.
03 марта 2017 года
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.
Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов добавило палочки из минтая в каталог продуктов питания для американских школ. Таким образом планируется способствовать популяризации этой рыбы среди подрастающего поколения.
Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.
В правила проведения аукционов по продаже долей квот внесены изменения. Организатором торгов по крабовым лотам сможет выступать только Росрыболовство, но не его территориальные управления.
В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.
Самая низкая средняя зарплата в Астраханской области - в рыбопромышленной сфере. Эту и другие проблемы озвучили на заседании рыбохозяйственного совета с участием губернатора Александра Жилкина.
В Мурманской области планируется начать ликвидацию свалки брошенных судов на берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское. Кроме того, подготовлена программа по полной очистке акватории от металлолома.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.