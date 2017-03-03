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Аукционы по квотам будут проводить по новым правилам

Аукционы по квотам будут проводить по новым правилам

Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.

«Внесенные в правила изменения вступают в действие одновременно с вступлением в действие соответствующих изменений Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», – отметили в пресс-службе кабмина.

Так, в правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 602, отразили требование, которое появилось к регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прибрежное рыболовство, сообщает корреспондент Fishnews.

По новой редакции, в случае аукциона по договорам для «прибрежки» заявители должны быть зарегистрированы в соответствующем прибрежном регионе. Предусматривается, что на торгах теперь будут реализовываться доли, высвободившиеся в результате нарушения требования к регистрации.

Росрыболовство или специализированная организация, заключившая договор с агентством, будут являться организаторами аукционов по «прибрежке» в отношении не только анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, но и водных беспозвоночных и водных млекопитающих. Эти поправки начнут действовать со дня официального опубликования постановления. Таким образом, организовывать резонансные торги по распределению квот на вылов краба в Приморье предстоит уже Росрыболовству.

Также предусмотрены новые принципы, которые будут действовать при организации торгов с 1 января 2019 г., когда изменится система регулирования прибрежного рыболовства.

Постановление смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

НазадМетки: крабправительстворосрыболовство

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