06 марта 2017 года

С 2019 года систему аукционов ждут коррективы

Через два года начнет действовать ряд изменений федерального закона о рыболовстве. С этого же времени вступит в силу и блок поправок, внесенных в правила проведения торгов по продаже долей квот на вылов.

Напомним, что постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225 вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот, договора пользования водными биоресурсами. В документе отразили изменения федерального закона о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

С 2019 г. планка обязательного освоения повышается до 70% квоты за два года. При этом предусмотрен ряд исключений, позволяющих пользователю, не достигшему такого объема, сохранить лимиты. Кроме того, появляется требование об освоении 70% квоты на судах, принадлежащих лицу на праве собственности или используемых им на основании договора лизинга. Также допускается выбирать этот лимит на судах, используемых на основании договоров бербоут-чартера или тайм-чартера, если речь идет об одной группе лиц. Все эти изменения отразили и в правилах проведения аукционов по продаже долей квот. Лимиты, которые потеряют нарушители новых требований, пойдут на торги.

Также на аукционы с 2019 г. будут отправляться доли, которые высвободились в результате того, что пользователь нарушил требование к доставке уловов водных биоресурсов и произведенной из них на судах продукции при осуществлении прибрежного рыболовства.

Через два года изменится система регулирования прибрежного рыболовства. В связи с этим по новым принципам будет определяться организатор аукциона. Федеральное агентство по рыболовству или специализированная организация, заключившая с ним договор, с 2019 г. будут выполнять эту функцию, если продается право на заключению договора о закреплении долей квот, договора пользования ВБР для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ, Каспийском море (далее – морские воды) и районах действия международных договоров. За территориальными управлениями ФАР и специализированными организациями, заключившими договор с ТУ, остаются только торги в отношении лимитов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах РФ, за исключением морских, то есть во внутренних водных объектах. В первом случае с победителями аукциона будет заключать договор Росрыболовство, во втором – уполномоченный орган исполнительной власти. Как и сейчас, для организации торгов будут создаваться комиссии. Проводиться аукционы будут на основании приказом Росрыболовства или его теруправления (в последнем случае – на основании обращения в ТУ региональных властей).

Fishnews