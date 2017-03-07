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Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел встречу с председателем правительства Республики Саха (Якутия) Евгением ЧЕКИНЫМ. Фото пресс-службы ФАР

Сети любителей поставят на учет

Проект закона о любительской рыбалке не запрещает использование сетей, но предусматривает их обязательную маркировку и регистрацию. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал председателю правительства Якутии Евгению Чекину.

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с председателем правительства Республики Саха (Якутия) Евгением Чекиным. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, главной темой разговора стала подготовка законопроекта о любительской рыбалке. Евгений Чекин отметил, что этот вопрос важен с точки зрения социального благополучия Якутии. Глава правительства также заявил, что республика готова более активно участвовать в контроле за выловом.

Стороны рассмотрели отдельные положения документа, в частности – связанные с возможностью использования сетных орудий лова. Илья Шестаков пояснил, что в законопроекте полного запрета на сети нет, но орудия лова должны получить обязательную маркировку и пройти регистрацию, а особенности их использования (районы и сроки) закрепляются в правилах рыболовства.

Евгений Чекин также затронул вопросы выдачи разрешений и разграничения полномочий между органами федеральной и региональной власти. Он передал главе Росрыболовства предложения, подготовленные правительством республики.

Илья Шестаков обратил внимание, что существует регламентированная процедура утверждения правил рыболовства. На заседаниях специализированных научно-промысловых советов, где обсуждаются изменения в правила, обязательно присутствуют представители органов исполнительной власти субъектов РФ. Кроме того, регионы могут представить в Правительство России список тех видов водных биоресурсов, на которые будут выдаваться так называемые именные разрешения. «Конечно, будут исключения – ценные промысловые виды, на которые разрешения будут обязательны, например в отношении атлантического лосося (семги). В целом рыбалка для населения доступна и бесплатна, но сети маркировать придется», – подчеркнул глава Росрыболовства.

На встрече также обсуждались вопросы промышленного рыболовства и рыбоводства. В федеральном агентстве отметили, что Республика Саха до настоящего времени была среди немногих регионов, где аквакультура практически отсутствует. Но с 2017 г. начались значительные подвижки в этой области. Так, в Якутии сформированы новые рыбоводные участки, 29 марта состоится первый в году аукцион по их распределению. На торги выставят 21 РВУ на озерах.

Илья Шестаков заметил, что Якутия – важный регион с точки зрения рыбоводства и перспективы развития арктического промысла (в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых).

По итогам встречи руководитель ФАР напомнил, что между Росрыболовством и республикой заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере организации рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Это дает возможность для эффективного решения актуальных задач развития рыбного хозяйства Якутии.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуралососьправительстворосрыболовство

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