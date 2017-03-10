Владельца «Смарт Дае Янг 10» оштрафовали за браконьерство

10 марта 2017 года
Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.
09 марта 2017 года
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.
06 марта 2017 года
Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.
03 марта 2017 года
Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
10 марта 2017 года
Парламентарии Сахалинской области внесли в Госдуму законопроект об использовании лесных участков для рыболовства. Он должен позволить рыбопромышленникам на законных основаниях размещать на берегу станы.
В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.
Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.
В правила рыболовства для Восточного-Сибирского бассейна внесли изменения. Это поправки для спортивно-любительского лова в Республике Саха (Якутия), а также для промысла, который осуществляют представители коренных народов и их общины.
Рыбаков постепенно удается привлекать к продвижению рыбной продукции, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Этому способствует создание общего бренда, участие в выставках и фестивалях, организация встреч с представителями сферы HoReCa и ритейла.
В Государственной Думе началось обсуждение налогового регулирования с представителями крупнейших бизнес-объединений. 9 марта председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров встретился с группой членов правления РСПП.
На Камчатке в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования превысил 30 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Существенные средства, в частности, направили на развитие рыбоперерабатывающих производств.
В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник регионального значения «Сынско-Войкарский». Он предназначен в том числе для сохранения и восстановления популяций сиговых видов рыб, а также защиты мест нереста.
Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.
09 марта 2017 года
Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.