10 марта 2017 года

Владельца «Смарт Дае Янг 10» оштрафовали за браконьерство

Иностранной компании «Янхв», которой принадлежит северокорейское судно «Смарт Дае Янг 10», назначен штраф в размере свыше 900 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара. Задержание судна получило печальную известность из-за нападения экипажа на пограничников.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал иностранную компанию «Янхв» виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (несоблюдение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономзоне России или открытом море).

Было установлено, что в российских водах судно «Dae Yang 10», принадлежащее «Янхв» незаконно добыло свыше 3 тонн тихоокеанского кальмара. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ, компания-нарушитель оштрафована более чем на 900 тыс. рублей.

Напомним, что, по данным ФСБ, 15 октября 2016 г. при задержании северокорейского судна «Дае Янг 10» пограничники открыли огонь на поражение в ответ на сопротивление экипажа, использовавшего ножи, топоры и дубинки. В результате было ранено 9 корейцев, один из которых впоследствии скончался. Со стороны пограничников пострадало 6 человек. К настоящему времени закончился уже второй уголовный судебный процесс, различные сроки лишения свободы получили трое иностранцев. В отношении остальных участников нападения разбирательства продолжаются.

Fishnews