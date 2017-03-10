10 марта 2017 года

Рыбакам прокладывают правовую дорогу в лес

Парламентарии Сахалинской области внесли в Госдуму законопроект об использовании лесных участков для рыболовства. Он должен позволить рыбопромышленникам на законных основаниях размещать на берегу станы.

Проект поправок предусматривает внесение изменений в Лесной кодекс и закон о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке авторы документа обращают внимание на невозможность законного размещения на землях лесного фонда объектов, необходимых для рыболовства, в частности рыболовецких станов.

Предлагается разрешить строительство в лесах автомобильных дорог, административно-бытовых помещений, в том числе для временного проживания, хозблоков, площадок для хозработ, площадок для автомобилей, автономных электростанций, эллингов для хранения катеров и лодок, судоподъемных сооружений, установку фонарей, знаков для обозначения границ РПУ. Также планируется определить новый вид использования лесов – осуществление рыболовства. При этом законопроект предусматривает возведение только временных построек без рубки насаждений.

Срок заключения договора аренды лесного участка для рыболовства предлагается установить от 1 до 25 лет.

Fishnews