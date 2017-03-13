13 марта 2017 года

ВАРПЭ и ЦСМС договорились о сотрудничестве

Президент ВАРПЭ Герман Зверев и начальник ЦСМС Артем Вилкин обсудили вопросы взаимодействия центра мониторинга с рыбацким сообществом по согласованию регуляторных инициатив и получению экспертных мнений.

На встрече 7 марта начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин рассказал руководителю Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров о ходе разработке методики тестирования и регламента опломбировки технических средств контроля. Стороны договорились о совместной работе над подготовкой наиболее приемлемых положений этих документов. Как сообщили Fishnews в ЦСМС, проекты методики и регламента будут готовы уже в середине марта.

В ходе встречи поднималась и тема электронного промыслового журнала. Артем Вилкин и Герман Зверев обсудили опытно-промышленную эксплуатацию ЭПЖ и работы по совершенствованию программного обеспечения и подготовке единого портала отраслевой системы мониторинга. По итогам беседы президент ВАРПЭ и начальник ЦСМС выразили уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии и выстраивании совместной работы по всем интересующим рыбацкое сообщество вопросам.

Fishnews