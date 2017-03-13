ВАРПЭ и ЦСМС договорились о сотрудничестве

13 марта 2017 года
Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
07 марта 2017 года
Премьер Дмитрий Медведев поручил ряду министерств и властям регионов проанализировать эффективность мер господдержки товарной аквакультуры. О результатах в правительство должно быть доложено до 20 июля.
06 марта 2017 года
Минсельхоз обновил состав рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. На ее площадке рассматриваются важнейшие для отрасли изменения.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.
02 марта 2017 года
В связи с кадровыми изменениями состав коллегии Федерального агентства по рыболовству актуализировали. На очередное заседание совещательный орган соберется 30 марта.
28 февраля 2017 года
На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.
13 марта 2017 года
Енисейское теруправление Росрыболовства проведет открытый аукцион по распределению 11 рыбоводных участков в Республике Хакассия. Для желающих заниматься аквакультурой предложено 10 озер и одно водохранилище.
Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.
Делегация южнокорейского города Тхонъён провела презентации своих морепродуктов в Москве и Самаре. Ожидается, что угорь, анчоус и водоросль ким из Тхонъёна уже в конце марта появятся в крупных торговых сетях и на одной из интернет-площадок РФ.
Подготовленные Минсельхозом проекты нормативных правовых актов по инвестквотам практически лишают шанса получить эти лимиты компании, которые собираются строить средне- и малотоннажные суда и полноценные береговые заводы, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.
ТИНРО-Центр подготовил новые сборники по нормам выхода продукции, производимой из уловов Дальнего Востока. Проекты согласованы Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и утверждены Росрыболовством.
С ПАО «РусГидро» взыскали 200 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных биоресурсов. Забор воды для ГЭС в Кабардино-Балкарии осуществляли без рыбозащитного устройства.
Новый приказ Минсельхоза предусматривает, каким образом можно оформлять ветеринарные сертификаты на уловы водных биоресурсов до поступления на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Во Владивостоке управление Россельхознадзора организовало семинары, на которых пошагово рассматривается этот процесс.
Предприятия открыли весенний лов корюшки в Куршском заливе. Для участия в промысле заявки подали 42 рыбодобывающие организации. Им разрешено выловить почти 350 тонн.
10 марта 2017 года
Парламентарии Сахалинской области внесли в Госдуму законопроект об использовании лесных участков для рыболовства. Он должен позволить рыбопромышленникам на законных основаниях размещать на берегу станы.